الأمن يكشف ملابسات فيديو عاطل يحمل سلاحا ويسير خلف الأطفال بسوهاج

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات فيديو متداول لشخص يحمل سلاحًا ناريًا خلف أطفال بسوهاج وضبط المتهم.

كانت رصدت الأجهزة الأمنية، مقطع فيديو متداول يظهر فيه أحد الأشخاص يسير خلف مجموعة من الأطفال ممسكًا بسلاح ناري.

بالفحص والتحري، تم تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، وتبين أنه عاطل، مقيم بدائرة مركز شرطة أخميم، وكان بحوزته سلاح ناري هيكلي مطابق لما ظهر في المقطع.

وأوضحت التحريات أن المتهم يهذي بكلمات غير مفهومة، وباستدعاء نجله (عامل)، أفاد بأن والده يعاني من بعض الاضطرابات النفسية ويتلقى العلاج لدى أحد الأطباء المتخصصين في الأمراض النفسية والعصبية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

