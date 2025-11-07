القبض على صاحب شركة لطمسه لوحات سيارته بالدقهلية

18 حجم الخط

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على صاحب شركة لقيامه بطمس لوحات سيارته الملاكى بـالدقهلية

فيديو طمس لوحات سيارة بالدقهلية

رصدت وزارة الداخلية منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام قائد سيارة بطمس لوحاتها المعدنية الخلفية بالدقهلية.



وبالفحص تمكن رجال الأمن من تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" وقائدها (صاحب شركة - مقيم بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية).

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.