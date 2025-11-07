الجمعة 07 نوفمبر 2025
حوادث

ضبط قائد دراجة نارية اصطدم وأتلف سيارة سيدة في المنوفية (فيديو)

ضبط قائد دراجة نارية
ضبط قائد دراجة نارية أتلف سيارة سيدة فى المنوفية
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط قائد دراجة نارية، لقيامه بالاصطدام بسيارة سيدة وإحداث تلفيات بها في المنوفية.

ضبط قائد دراجة نارية أتلف سيارة سيدة فى المنوفية

رصدت وزارة الداخلية منشورا مدعوما بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن تضرر القائمة على النشر من قائد دراجة نارية، لقيامه بالاصطدام بسيارتها ، وإحداث تلفيات بها وتهديدها والتعدي عليها بالسب حال قيامها بتصويره بالمنوفية.

وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وتم تحديد وضبط الدراجة النارية "سارية التراخيص" الظاهرة بمقطع الفيديو، وقائدها (مقيم بدائرة مركز شرطة منوف بالمنوفية).

وبمواجهته قرر أنه حال سيره بالدراجة النارية خاصته، فوجئ بقيام الشاكية بفتح باب السيارة حال توقفها على جانب الطريق، مما أدى لاصطدامه بها وإحداث بعض التلفيات بالسيارة، ونفى قيامه بالتعدى عليها بالسب والتهديد.

تم التحفظ على الدراجة النارية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

