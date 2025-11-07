ضبط صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو تتضمن سرد قصص إباحية "مفبركة" بالعمرانية

18 حجم الخط

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو تتضمن قيامها بسرد قصص إباحية "مفبركة" من شأنها إثارة الغرائز والحض على زنا المحارم بما يتنافى مع القيم المجتمعية، على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى لزيادة نسب المشاهدات.

كانت رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن قيامها بسرد قصص إباحية "مفبركة" من شأنها إثارة الغرائز والحض على زنا المحارم بما يتنافى مع القيم المجتمعية.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال الشرطة من ضبط المتهمة (حاصلة على بكالوريوس تجارة – مقيمة بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة)، وبمواجهتها اعترفت بقيامها بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

