الجمعة 07 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو تتضمن سرد قصص إباحية "مفبركة" بالعمرانية

ضبط صانعة محتوى لنشرها
ضبط صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو تتضمن سرد قصص إباحية "
18 حجم الخط

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو تتضمن قيامها بسرد قصص إباحية "مفبركة" من شأنها إثارة الغرائز والحض على زنا المحارم بما يتنافى مع القيم المجتمعية، على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى لزيادة نسب المشاهدات.

كانت رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن قيامها بسرد قصص إباحية "مفبركة" من شأنها إثارة الغرائز والحض على زنا المحارم بما يتنافى مع القيم المجتمعية.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال الشرطة من ضبط المتهمة (حاصلة على بكالوريوس تجارة – مقيمة بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة)، وبمواجهتها اعترفت بقيامها بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دائرة قسم شرطة العمرانية ضبط صانعة محتوى شرطة العمرانية صانعة محتوى وزارة الداخلية قطاع الشرطة المتخصصة القيم المجتمعية العمرانية بالجيزة

مواد متعلقة

مصرع عنصرين شديدي الخطورة وضبط مخدرات وأسلحة بقيمة 96 مليون جنيه

الداخلية: ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 9 ملايين جنيه و16 طن دقيق مدعم

أكاديمية الشرطة تختتم دورة تدريبية حول "قواعد نيلسون مانديلا"

ضبط مصنع بدون ترخيص لإنتاج الأسمدة المغشوشة فى الشرقية

ضبط شخصين بالمنيا استوليا على أموال سيدة بعد انتحالهما صفة موظفي بنك

ضبط تشكيل عصابي يستغل الأطفال في أعمال التسول بالقاهرة

سقوط 4 عناصر إجرامية بتهمة غسل 320 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بالجيزة

220 ألف جنيه، الداخلية تعلن تكاليف حج القرعة لعام 2026

الأكثر قراءة

مصرع عنصرين شديدي الخطورة وضبط مخدرات وأسلحة بقيمة 96 مليون جنيه

التفاصيل الكاملة لإصابة إسماعيل الليثي في حادث تصادم أثناء عودته من حفل بأسيوط

رسائل قوية من السيسي لرؤساء ألمانيا والمجر وهولندا وبلجيكا وجنوب أفريقيا وقرغيزيا

مشاهد هزت حلوان، تفاصيل جريمة قتل صاحب محل شهير على يد "صديق الأمس"

محطة بشتيل للسكك الحديدية في أرقام (إنفوجراف)

من فرحة الحفل إلى مأساة الطريق، أضواء الغناء تتحول لظلام الفقد بحادث إسماعيل الليثي (صور)

أسعار الغذاء العالمية تواصل تراجعها للشهر الثاني بدعم من وفرة المعروض

حادث إسماعيل الليثي، خروج جثامين 4 من أسرة واحدة بمستشفى ملوي

خدمات

المزيد

البلدي ترتفع 5 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الجمعة (آخر تحديث)

استقرار سعر السكر بالأسواق اليوم الجمعة

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية مساء اليوم

المزيد

انفوجراف

أبرز أرقام بطولة السوبر المصري منذ انطلاقها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح موضع ابتداء الصف خلف الإمام

من خواطر الشعراوي، تأديب الله لـ بني إسرائيل بسبب البقرة (فيديو)

تفسير حلم بيع السمك في المنام وعلاقته بالحصول على رزق حلال كثير

المزيد
الجريدة الرسمية