الأربعاء 09 أكتوبر 2024
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صحة ومرأة

طريقة عمل البطاطا بالبشاميل، حلوى شرقية شهيرة ومغذية سهلة التحضير

البطاطا بالبشاميل،
البطاطا بالبشاميل، فيتو

طريقة عمل البطاطا بالبشاميل، البطاطا بالبشاميل من الحلوى الشرقية المصرية الشهيرة التي لها مذاق مميز وعشاق كثيرون.

وطريقة عمل البطاطا بالبشاميل، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل البطاطا بالبشاميل.

 

مكونات عمل البطاطا بالبشاميل:

4 حبات بطاطا حلوة متوسطة الحجم.

2 كوب حليب.

2 ملعقة كبيرة دقيق.

2 ملعقة كبيرة زبدة.

1/2 كوب سكر (اختياري حسب الرغبة).

1 ملعقة صغيرة فانيليا.

رشة قرفة.

طريقة عمل البطاطا بالبشاميل:

  • قومي بغسل البطاطا جيدًا ثم ضعيها في ماء مغلي واتركيها لمدة 20-30 دقيقة حتى تصبح طرية.
  • بعد أن تنضج، قومي بتقشيرها وهرسها جيدًا.
  • في قدر على النار، ذوّبي الزبدة على نار متوسطة.
  • أضيفي الدقيق وقلبي جيدًا حتى يتحمص ويصبح لونه ذهبيًا.
  • أضيفي الحليب تدريجيًا مع التحريك المستمر لمنع تكتل الخليط.
  • استمري في التحريك حتى يصبح الخليط سميكًا قليلًا.
  • أضيفي الفانيليا ورشة القرفة.
  • ضعي نصف كمية البطاطا المهروسة في صينية الفرن.
  • رشي نصف كمية السكر (إذا كنتِ ترغبين في استخدامه) وبعض القرفة فوق البطاطا.
  • أضيفي نصف كمية البشاميل فوق البطاطا وقلبي قليلًا.
  • ضعي الكمية المتبقية من البطاطا فوق البشاميل، ثم صبي الكمية المتبقية من البشاميل فوق الوجه.
  • سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.
  • أدخلي الصينية في الفرن واتركيها لمدة 20-25 دقيقة أو حتى يتحمر الوجه ويصبح ذهبي اللون.
  • اتركي الطبق ليبرد قليلًا ثم قدميه دافئًا.
طريقة عمل البطاطا بالبشاميل 

فوائد البطاطا الحلوة 

والبطاطا الحلوة من الخضروات التى تقدم كتسالى أو كطبق حلو، ويعشقها الكبار والصغار لمذاقها المميز، ولها قيمة غذائية عالية، ومن فوائد البطاطا الحلوة:-

  • تقوى المناعة لاحتوائها على نسبة عالية من فيتامين سي ومضادات الأكسدة.
  • تنظم حركة الجهاز الهضمي لاحتوائها على الألياف التي تنظف القولون وتمنع الإمساك وتطرد السموم من الجسم.
  • تساعد فى علاج أنيميا فقر الدم لاحتوائها على الحديد وفيتامين سي الذي يحفز الجسم على امتصاص الحديد.
  • تعزز من نضارة البشرة وإشراقتها لاحتوائها على نسبة عالية من العناصر الغذائية المهمة.
  • تخفض مستوى الكوليسترول بالدم وبالتالي تعزز من صحة القلب والأوعية الدموية.
  • تساعد فى علاج النحافة إذا تم إضافتها للنظام الغذائي اليومي لاحتوائها على نسبة عالية من البروتين والسعرات الحرارية.
  • تعزز من صحة النظر والعيون لاحتوائها على فيتامين أ.
  • تساعد فى الوقاية من أمراض السرطان لاحتوائها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.
  • تقوى العظام والمفاصل لاحتوائها على الكالسيوم والبوتاسيوم.
  • تساعد فى مقاومة علامات الشيخوخة مثل ضعف البصر، وضعف جهاز المناعة، احتواء البطاطا على فيتامين C، تجعلها الحل الأمثل لمحاربة الجذور الحرة التي تحاول تدمير خلايا الجسم، والتعجيل بعلامات الشيخوخة.
  • تقوى العظام والمفاصل لاحتوائها على الكالسيوم والبوتاسيوم.
  • تقوى عضلة القلب وتقلل فرص الإصابة بأمراض القلب لاحتوائها على البوتاسيوم.
  • تقوى العضلات وتمنع الإصابة بالشد العضلى أثناء التمرين وبالتالي مهمة للرياضيين.
  • تساعد فى الوقاية من أمراض السرطان لاحتوائها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.
  • مهمة للصغار لأنها تمدهم بالطاقة وتقوى عظامهم وتحافظ على نموهم بشكل صحى.
  • مهمة لصحة الحوامل لاحتوائها على حمض الفوليك الذي يساعد في نمو الأجنة وحمايتهم من التشوهات.
  • تحفز الجسم على إنتاج كرات الدم الحمراء، ما يساعد في علاج أنيميا فقر الدم.
     
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