السوبر المصري، الزمالك يكشف حجم إصابة الدباغ وبنتايج

كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن حجم إصابة عدي الدباغ ومحمود بنتايج، خلال مباراة بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المحلي.


وأكد الجهاز الطبي إصابة الثنائي بشد عضلي خفيف، ومن المقرر أن يخضع اللاعبان لبعض الفحوصات الطبية خلال الساعات القليلة المقبلة لتحديد مشاركتهما في التدريبات.

 

مباراة الزمالك وبيراميدز

وفاز فريق الزمالك على نظيره بيراميدز 5-4  بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت على ستاد آل نهيان في نصف نهائي كأس السوبر المحلي بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، ليتأهل الأبيض لمواجهة الأهلي في المباراة النهائية، المقرر لها يوم الأحد المقبل.

الجريدة الرسمية