12 صورة ترصد مران الأهلي الأول بأبوظبي استعدادا لمواجهة الزمالك بنهائي السوبر

18 حجم الخط

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه مساء اليوم على ملعب الكريكيت في أبو ظبي، استعدادا لمباراة الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري، المقرر لها بعد غد الأحد على استاد محمد بن زايد.

أدى لاعبو الفريق الذين شاركوا أمس أمام سيراميكا كليوباترا تدريبات استشفائية، للتخلص من الإجهاد العضلي، فيما واصل باقي اللاعبين التدريبات التي اشتملت على جزء بدني وتقسيمة للكرة.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة المهندس خالد مرتجي، أمين الصندوق، إلى فندق الإقامة بالعاصمة أبوظبي منذ قليل، استعدادًا لخوض الفريق مباراة الزمالك في نهائي السوبر المصري.

وكانت البعثة غادرت فندق الإقامة بمدينة العين الإماراتية ظهر اليوم، متجهة إلى أبوظبي لخوض نهائي السوبر المصري.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في السابعة والنصف مساء الأحد المقبل بتوقيت الإمارات، الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة على استاد محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي، في نهائي كأس السوبر المصري.

وتأهل الأهلي إلى نهائي السوبر المصري بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا في نصف النهائي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء أمس على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.