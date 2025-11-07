شتوتجارت يفوز على فينورد 2-0 في الدوري الأوروبي

18 حجم الخط

فاز شتوتجارت على فينورد روتردام بثنائية نظيفة على ملعب إم إتش بي أرينا، ضمن الجولة الرابعة من منافسات الدوري الأوروبي.

شتوتجارت وفينورد روتردام في الدوري الأوروبي

أحرز ثنائية شتوتجارت بلال الخنوس في الدقيقة 84 ودينيز في الدقيقة 91.

تعادل أوتريخت مع بورتو

تعادل فريقا أوتريخت مع بورتو إيجابيًّا بهدف لكل فريق خلال لقائهما بالجولة الرابعة ببطولة الدوري الأوروبي.

أحرز هدف أوتريخت ميجيل روبريفيز في الدقيقة 48 وتعادل بورتو لاعبه يورخا ساينز في الدقيقة 66.

فوز فرايبورج على نيس

حقق فريق فرايبورج الألماني الفوز على نظيره نيس الفرنسي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الأوروبي.

وسجل ثلاثية فرايبورج كل من: يوهان مانزامبي في الدقيقة 29 وفينسينزو جريفو في الدقيقة 39 من ركلة جزاء، ديري شيرهانت في الدقيقة 42.

وجاء هدف نيس الوحيد عن طريق كيفين كارلوس في الدقيقة 25.

