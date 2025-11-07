الجمعة 07 نوفمبر 2025
روما يعود بفوز ثمين أمام جلاسكو رينجرز الإسكتلندي في الدوري الأوروبي

روما الإيطالي، فيتو
روما الإيطالي، فيتو
فاز فريق روما الإيطالي علي جلاسكو رينجرز الإسكتلندي بنتيجة 0/2  في المباراة التي أقيمت، ضمن الجولة الرابعة من مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي.

 

مباراة روما ورينجرز

سجل ماتياس سولي هدف فريق روما الأول في شباك رينجرز في الدقيقة 13، وأضاف بيليجريني الهدف الثاني للذئاب في الدقيقة 36.

بهذا الفوز، رفع روما رصيده إلى 6 نقاط، ليتقدم إلى المركز الـ18 في الترتيب العام لمسابقة الدوري الأوروبي، في حين تجمد رصيد رينجرز بدون نقاط، ليستمر في المركز الـ36 والأخير.

 

تشكيل روما أمام رينجرز 

تشكيل رينجرز ضد روما 

تعادل أوتريخت مع بورتو

تعادل فريقا أوتريخت مع بورتو إيجابيا بهدف لكل فريق خلال لقائهما بالجولة الرابعة ببطولة الدوري الأوروبي.

أحرز هدف أوتريخت ميجيل روبريفيز في الدقيقة 48 وتعادل بورتو لاعبه يورخا ساينز في الدقيقة 66.

فوز فرايبورج على نيس

حقق فريق فرايبورج الألماني الفوز علي نظيره نيس الفرنسي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الأوروبي.

وسجل ثلاثية فرايبورج كل من: يوهان مانزامبي في الدقيقة 29 وفينسينزو جريفو في الدقيقة 39 من ركلة جزاء، ديري شيرهانت في الدقيقة 42.

وجاء هدف نيس الوحيد عن طريق كيفين كارلوس في الدقيقة 25. 

