على رأسهم "العقيدي والدوسري"، رينارد يعلن قائمة المنتخب السعودي المشارك في كأس العرب

18 حجم الخط

أعلن الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي القائمة الرسمية للأخضر، قبل الدخول في معسكر إعدادي بمدينة جدة، خلال الفترة من 9 إلى 18 نوفمبر الجاري، ضمن التحضيرات للمشاركة في بطولة كأس العرب، التي ستقام في قطر من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

قائمة منتخب السعودية

وبحسب صحيفة "اليوم" السعودية، فقد استدعى رينارد 27 لاعبًا، جاء في مقدمتهم نواف العقيدي، حسان تمبكتي، سالم الدوسري، وفراس البريكان، إلى جانب عدد من الوجوه الشابة.



كما قرر المدرب الفرنسي ضم وليد الأحمد بدلًا من سعد الموسى، الذي تعرض لإصابة بكسر في الكاحل، واستدعى سلطان مندش عوضًا عن أيمن يحيى، الذي يعاني من إصابة عضلية، بينما جاء استدعاء مراد هوساوي على حساب علي الحسن لأسباب فنية



وجاءت قائمة المنتخب السعودي كاملةً على النحو التالي:

نواف العقيدي، عبد الرحمن الصانبي، محمد اليامي، راغد نجار، متعب الحربي، جهاد ذكري، عبد الإله العمري، وليد الأحمد، حسان التمبكتي، علي مجرشي، سعود عبد الحميد، نواف بوشل، محمد سليمان.

ناصر الدوسري، مراد هوساوي، زياد الجهني، محمد كنو، عبد الله الخيبري، سالم الدوسري، مصعب الجوير، سلطان مندش، عبد الله الحمدان، صالح أبو الشامات، عبد الرحمن العبود، مروان الصحفي، صالح الشهري، فراس البريكان.

الأخضر سيواجه كوت ديفوار والجزائر

ويخوض المنتخب السعودي خلال معسكر جدة مباراتين وديتين، الأولى أمام كوت ديفوار يوم الجمعة 14 نوفمبر، على ملعب الإنماء، والثانية ضد الجزائر يوم الثلاثاء 18 من الشهر نفسه، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل.

وتمثل المباراتان اختبارًا جادًا للأخضر قبل البطولة، نظرًا لقوة المنافسين، إذ تُوج المنتخب الجزائري بلقب كأس الأمم الأفريقية عام 2019، بينما فاز منتخب كوت ديفوار بنسخة 2024 على أرضه.

ويتواجد المنتخب السعودي في المجموعة الثانية من بطولة كأس العرب، إلى جانب منتخبات المغرب، والفائز من مواجهة عمان والصومال، والمتأهل من لقاء جزر القمر واليمن.

وقرر رينارد إدخال تعديلات على خطة إعداد المنتخب، خلال فترة التوقف الدولي المقبلة. فقد ذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن إدارة المنتخب تراجعت عن إقامة المعسكر في الدمام، وقررت نقله إلى جدة، بسبب انشغال عدد من ملاعب الدمام بأعمال الزراعة الشتوية.

الصقور في المونديال

نجح المنتخب السعودي مؤخرًا في حسم تأهله رسميًا إلى نهائيات كأس العالم 2026، عبر الملحق الآسيوي الذي أُقيم الشهر الماضي في جدة.

وتمكن الصقور من الفوز على إندونيسيا بنتيجة 3-2، ضمن منافسات المجموعة الأولى، قبل أن يتعادلوا سلبيًّا مع العراق، ليحسموا صدارة المجموعة بأربع نقاط، متفوقين بفارق الأهداف على أسود الرافدين، ويتأهلوا مباشرةً إلى المونديال، بينما انتقل المنتخب العراقي إلى الملحق العالمي.

وكان الأخضر قد فشل في احتلال أحد المركزين الأول أو الثاني، في المرحلة السابقة من التصفيات الآسيوية، حيث أنهى المجموعة في المركز الثالث خلف اليابان وأستراليا، ليخوض طريقًا أصعب نحو النهائيات، لكنه تمكن في النهاية من تحقيق هدفه.

عرّاب فرنسي

يُعد الفرنسي هيرفي رينارد أحد أبرز المدربين في تاريخ الكرة السعودية الحديث، إذ ترك بصمته منذ توليه المسؤولية لأول مرة عام 2019، حين قاد الأخضر إلى كأس العالم 2022 في قطر، وحقق معه الفوز التاريخي على الأرجنتين (2-1)، في واحدة من أبرز مفاجآت المونديال.

وبعد رحيله لتدريب منتخب فرنسا للسيدات في 2023، عاد رينارد مجددًا لقيادة المنتخب السعودي في أكتوبر 2024، إثر استقالة الإيطالي روبرتو مانشيني، ليبدأ مرحلة جديدة مع الفريق، بعقد يمتد حتى كأس آسيا 2027.

ومنذ عودته، ركز رينارد على إعادة الانضباط التكتيكي وتصحيح المسار، بعد فترة من تراجع النتائج، مؤكدًا رغبته في بناء فريق قادر على المنافسة القارية والعالمية.

تأهل تاريخي

صعد المنتخب السعودي إلى نهائيات كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي، بعد مشاركته في نسختي 2018 و2022.

ويُعد هذا التأهل السابع في تاريخ الصقور، منذ أول ظهور مونديالي لهم عام 1994، عندما بدأوا رحلة التألق بوصولهم إلى دور الـ16.

شارك الأخضر بعد ذلك في نسخ 1998، 2002، و2006، قبل أن يغيب عن نسختي 2010 و2014، ليعود بقوة في نسخ 2018، 2022، و2026.

ويعد المنتخب السعودي الأكثر تأهلًا إلى كأس العالم، بين المنتخبات العربية، متساويًا مع منتخبي تونس والمغرب، بواقع 7 مرات لكل منهم.

مصير رينارد

أكد ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، بقاء هيرفي رينارد في منصبه، خلال نهائيات كأس العالم المقبلة وكذلك كأس آسيا 2027، موضحًا في تصريحات تلفزيونية: "أنا شخصيًا مقتنع بأداء المدرب، لكنه يحتاج إلى المزيد من الدعم، وبعض الأدوات التي إذا ما توفرت، سنرى منتخبًا قادرًا على مقارعة الكبار".

ورأى المسحل أن عدم تأهل الأخضر بشكل مباشر إلى كأس العالم لا يُعد فشلًا، مشيرًا إلى أن العديد من المنتخبات الكبرى مرّت بالموقف ذاته، ومؤكدًا أن الاتحاد متمسك بـ"مشروع رينارد طويل الأمد، والهادف لتطوير المنتخب السعودي على المستويين الفني والبدني استعدادًا للاستحقاقات القادمة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.