استمرار حملات النظافة ورفع المخلفات بقرى أبوتيج في أسيوط

أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، استمرار تنفيذ حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة بكافة القرى والمراكز على مدار اليوم، وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والحفاظ على نظافة البيئة والمظهر الحضاري، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ أسيوط، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو تيج، برئاسة محمد حسن، تواصل جهودها في حملات النظافة العامة ورفع الإشغالات بشوارع المدينة الرئيسية والفرعية، خلال الفترتين الصباحية والمسائية.

إزالة مخلفات القمامة من عدد من المناطق

وشملت الأعمال رفع وإزالة مخلفات القمامة من عدد من المناطق، منها الطريق السريع، وشارع أبو مقار، ومساكن سوق الأحد، وشارع وابور النور، والقفاصين، وشارع أبو الحجاج، والمدشة، والطريق الزراعي، وذلك تحت إشراف وائل عبد الحي ونصار البكري، نائبي رئيس المركز، وناصر حالوش مدير المخلفات الصلبة، ومؤمن جابر مدير النظافة، وسعد بخيت مشرف النظافة، وبمشاركة فرق وعمال النظافة، باستخدام معدات الحملة الميكانيكية.

وأضاف محافظ أسيوط، أنه تم تنظيم حملات مكبرة بقرى المركز، شملت رفع القمامة ومخلفات المباني من الطرق والشوارع الرئيسية، ففي قرية باقور تابع محمود عبد الجواد، رئيس الوحدة المحلية، رفع 6 قلابات صغيرة (سعة 4 أمتار) من مناطق طريق "أسيوط/سوهاج"، وترعة نجع حمادي، والطريق الوسطاني، ومدخل القرية، والمدارس، ومزلقان نزلة باقور.

وفي قرية النخيلة بأسيوط، أشرف مخلص عياد على رفع 5 قلابات مخلفات من القرية وتوابعها، أما في قرية دوينة، فتابع محمد عبد الله نصير أعمال النظافة ورفع المخلفات من شوارع القرية، وفي قرية الزرابي أشرف حمدي خراشي على المتابعة اليومية لرفع المخلفات من مختلف الشوارع.

