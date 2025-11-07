الجمعة 07 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بالقوة الضاربة، التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام فنزويلا بكأس العالم للناشئين

منتخب الناشئين،فيتو
منتخب الناشئين،فيتو
18 حجم الخط

كأس العالم للناشئين، استقر أحمد الكأس المدير الفني لـ منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما، على تشكيل الفراعنة أمام نظيره منتخب فنزويلا، ضمن مواجهات الجولة الثانية لحساب المجموعة الخامسة بدور المجموعات، ببطولة كأس العالم للناشئين، المقامة حاليا في قطر، وتختتم فعالياتها يوم 27 نوفمبر الجاري.

ومن المرجح أن يخوض أحمد الكأس تشكيل المنتخب بنفس اللاعبين في المباراة الماضية أمام هايتي.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام فنزويلا 


حراسة المرمى: عمر عبد العزيز
خط الدفاع: نور أشرف، حمزة الدجوي، أدهم فريد، ومهند الشامي
خط الوسط: عمر كمال، باسل مدحت، محمد حمد، وبلال عطية
خط الهجوم: حمزة عبد الكريم، وعبد العزيز الزغبي

 

ترتيب المجموعة الخامسة بعد نهاية الجولة الأولى

مصر – 3 نقاط
فنزويلا – 3 نقاط
هايتي – 0 نقاط
إنجلترا – 0 نقاط

فنزويلا تضرب إنجلترا بالثلاثة

وكان منتخب فنزويلا قد فاز على إنجلترا بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الأولى لحساب المجموعة الخامسة بدور المجموعات لبطولة كأس العالم تحت 17 عاما المقامة حاليا في قطر.

 

موعد مباراة مصر وفنزويلا والقناة الناقلة

تقام مباراة منتخب مصر للناشئين أمام فنزويلا اليوم الجمعة، على ملعب سباير زون 5 بالعاصمة القطرية الدوحة، وتنطلق أحداثها في الثالثة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة. 

وتنقل مباراة مصر وفنزويلا على الهواء مباشرة عبر شاشة بي إن سبورت المفتوحة.

 

منتخب مصر يفوز على هايتي برباعية

حقق منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، الفوز على نظيره منتخب هايتي بأربعة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما الثلاثاء الماضي، ضمن الجولة الافتتاحية بدور المجموعات لبطولة كأس العالم للناشئين.

منتخب مصر يستعد لمواجهة فنزويلا، فيتو
منتخب مصر يستعد لمواجهة فنزويلا، فيتو

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كاس العالم للناشئين منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما منتخب مصر للناشئين منتخب فنزويلا موعد مباراة مصر وفنزويلا مصر وفنزويلا كأس العالم تحت 17 عاما فنزويلا

مواد متعلقة

القناة المجانية الناقلة لمباراة مصر وفنزويلا في كأس العالم للناشئين

موعد مباراة الهلال ضد النجمة في الدوري السعودي

غرامة على الزمالك، عقوبات الجولة 13 من الدوري المصري

الزمالك في مواجهة طوفان بيراميدز.. مواجهة نارية تجمع الفريقين في نصف نهائي السوبر المصري على أرض الإمارات.. وهذا التشكيل المتوقع للفريقين وطاقم التحكيم

الأهلي يصل ملعب هزاع بن زايد استعدادا لمواجهة سيراميكا بالسوبر المصري

التشكيل الرسمي لـ سيراميكا كليوباترا أمام الأهلي بكأس السوبر المصري

السوبر المصري، جراديشار يقود هجوم الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا

شاهد ملعب هزاع بن زايد قبل مباراة الأهلي وسيراميكا في السوبر المصري

الأكثر قراءة

النيابة تكشف تفاصيل جديدة في مقتل صاحب محل كشري شهير بحلوان على يد مسجل خطر

انخفاض كبير في البلدي وارتفاع البيضاء، سعر الفراخ اليوم الجمعة 7 نوفمبر 2025

تدهور حالة إسماعيل الليثي بعد إصابته في حادث مروع وزوجته تنهار داخل المستشفى (فيديو)

أسعار الخضار اليوم، انخفاض 6 أصناف منها الطماطم والليمون وقفزة في البسلة

محطة بشتيل للسكك الحديدية في أرقام (إنفوجراف)

التفاصيل الكاملة لإصابة إسماعيل الليثي في حادث تصادم أثناء عودته من حفل بأسيوط

نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد إبراهيم الدسوقي بكفر الشيخ (بث مباشر)

إصابة 54 شخصا في انفجار مسجد بالعاصمة الإندونيسية خلال صلاة الجمعة

خدمات

المزيد

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية مساء اليوم

يسجل 12.91 جنيه في هذا البنك، سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

تعرف على سعر الذهب المعلن على موقع البورصة المصرية

المزيد

انفوجراف

أبرز أرقام بطولة السوبر المصري منذ انطلاقها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم بيع السمك في المنام وعلاقته بالحصول على رزق حلال كثير

دعاء الجمعة الثالثة من جمادى الأولى لزيادة الرزق والبركة في الأولاد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 7 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية