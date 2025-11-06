غرامة على الزمالك، عقوبات الجولة 13 من الدوري المصري

18 حجم الخط

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الثالثة عشر من المرحلة الأولى، وذلك طبقًا للائحة مسابقة دوري Nile ولائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة لموسم 2025-2026.

وجاءت العقوبات على النحو التالي:

مباراة غزل المحلة ومودرن سبورت

إيقاف محمد قطب أبو جبل علي، لاعب فريق مودرن سبورت، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

مباراة الجونة وفاركو

إيقاف محمد عماد محمد عبد القادر، لاعب فريق الجونة، مباراتين، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على طرد للعبة خطرة.

إيقاف عمرو جمال صابر، مدرب فريق الجونة، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 10000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على طرد للاعتراض.

إيقاف بابكر ندياي، لاعب فريق فاركو، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

مباراة الإسماعيلي وكهرباء الإسماعيلية



إيقاف محمد سمير أحمد أحمد محمد بكر، لاعب فريق الإسماعيلي، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

مباراة الزمالك وطلائع الجيش



توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها 10000 جنيه وذلك بسبب تأخر نزول الفريق إلى أرض الملعب قبل بدء الشوط الثاني.

مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري:



توقيع غرامة مالية على نادي الاتحاد السكندري قيمتها 10000 جنيه وذلك بسبب تأخر نزول الفريق إلى أرض الملعب قبل بدء الشوط الثاني.

مباراة سيراميكا كليوباترا وبتروجيت:

إيقاف كريم وليد سيد صالح حسن سيد، لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه؛ وذلك للطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

مباراة المقاولون العرب وسموحة:



إيقاف محمد أحمد محمد حسين، لاعب فريق سموحة، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

مع تطبيق المادة 54 من لائحة مسابقة دوري nile لموسم 2025-2026، الخاصة بحالات الإنذارات على الأجهزة الفنية والإدارية.

