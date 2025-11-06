الخميس 06 نوفمبر 2025
رياضة

التشكيل الرسمي لـ سيراميكا كليوباترا أمام الأهلي بكأس السوبر المصري

سيراميكا،فيتو
سيراميكا،فيتو
كأس السوبر المصري، أعلن علي ماهر المدير الفني لفريق سيراميكا، تشكيل فريقه أمام الأهلي والتي ستقام في نصف النهائي لبطولة السوبر المصري.

تشكيل سيراميكا أمام الأهلي 

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد صادق - رجب نبيل - چاستيس آرثر - محمد عادل.

خط الوسط: عمرو السولية - أحمد بلحاج -  كريم نيدڤيد - إسلام عيسى - فخري لاكاي.

خط الهجوم: مروان عثمان.

يجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد كوكو  - سعد سمير - إبراهيم محمد - محمد رضا - أحمد هاني - حسين السيد - عمرو قلاوة - أيمن موكا - أحمد سمير.

ويستعد النادي الأهلي لخوض مواجهة قوية أمام سيراميكا كليوباترا، اليوم الخميس، على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

ويشارك الأهلي في البطولة بصفته بطل الدوري المصري الممتاز في الموسم الماضي، فيما تأهل سيراميكا كليوباترا إلى المسابقة بعد تتويجه بلقب كأس الرابطة المصرية.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في السوبر المصري والقنوات الناقلة 

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ومن المقرر نقلها عبر قنوات أون سبورت وأبو ظبي الرياضية.

كأس السوبر المصري

