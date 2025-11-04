مصر في الصدارة، ترتيب المجموعة الخامسة لكأس العالم تحت 17 عاما

فاز منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، على منتخب هايتي بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب سباير زون 5 ببطولة كأس العالم للناشئين، التي تستضيفها قطر في الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر الجاري بمشاركة 48 منتخبا يمثلون كل قارات العالم.

ترتيب المجموعة الخامسة بعد نهاية الجولة الأولى

مصر – 3 نقاط

فنزويلا – 3 نقاط

هايتي – 0 نقاط

إنجلترا – 0 نقاط

فيما فاز منتخب فنزويلا على إنجلترا بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة كأس العالم تحت 17 عاما المقامة حاليا في قطر.

ويشارك منتخبا فنزويلا وإنجلترا في نفس المجموعة مع منتخب مصر وهايتي.

فيما حرص هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة، وعلاء نبيل المدير الفني للجبلاية، على مؤازرة منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، أمام هايتي، في المباراة التي تقام على ملعب سباير زون 5 ببطولة كأس العالم للناشئين.

تشكيل منتخب الناشئين أمام هايتي

وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي:

وحصل الفراعنة بقيادة المدير الفني أحمد الكاس على أول 3 نقاط في البطولة بعد الفوز الكبير على هايتي.

