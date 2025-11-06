الخميس 06 نوفمبر 2025
السوبر المصري، جراديشار يقود هجوم الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا

كأس السوبر المصري، أعلن الدنماركي ييس توروب مدرب الأهلي تشكيل الفريق لمباراة سيراميكا والتي ستقام في نصف النهائي لبطولة السوبر المصري.

تشكيل الأهلي  لمباراة سيراميكا 

حراسة المرمى: محمد الشناوي 

الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وياسين مرعي وأحمد نبيل كوكا 

الوسط: مروان عطية وديانج وزيزو 

الهجوم: تريزيجيه وأشرف بن شرقي وجراديشار 

 

ويستعد النادي الأهلي لخوض مواجهة قوية أمام سيراميكا كليوباترا، اليوم الخميس، على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

ويشارك الأهلي في البطولة بصفته بطل الدوري المصري الممتاز في الموسم الماضي، فيما تأهل سيراميكا كليوباترا إلى المسابقة بعد تتويجه بلقب كأس الرابطة المصرية.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في السوبر المصري والقنوات الناقلة 

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ومن المقرر نقلها عبر قنوات أون سبورت وأبو ظبي الرياضية.

