تشكيل منتخب مصر أمام هايتي في كأس العالم للناشئين

أعلن أحمد الكاس المدير الفني لـمنتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، تشكيل فريقه لمواجهة منتخب هايتي، في بطولة كأس العالم للناشئين، التي تستضيفها قطر في الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر الجاري بمشاركة 48 منتخبا يمثلون كل قارات العالم.

تشكيل منتخب الناشئين أمام هايتي

وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي:

تاريخ مشاركات منتخب مصر بكأس العالم

وخاض منتخب مصر للناشئين 7 مباريات خلال مشاركتين فى كأس العالم تحت 17 سنة، فاز الفراعنة مرتين وتعادلوا فى مثلهما، بينما تلقى 3 هزائم، وسجل اللاعبون 9 أهداف بينما استقبلت شباكهم 8 أهداف.

ويسعى أحفاد الفراعنة إلى تكرار إنجاز بطولة عام 1997 والتي أقيمت بمصر، وتأهل المنتخب وقتها إلى دور الثمانية وتواجد في المجموعة الأولي بحكم أنه البلد المضيف، حيث فاز على ترينداد وتوباجو 3 /2 ثم تعادل مع تشيلي 1/ 1 والمانيا 1/ 1، وفي دور الثمانية خسر الفريق المصري أمام نظيره الإسباني بهدفين مقابل هدف، وكان هداف الفراعنة في تلك النسخة هو أحمد بلال، إذ سجل ثلاثة أهداف.

أبرز المعلومات عن منتخب هايتي

تأهل هايتي ضمن 8 منتخبات عن منطقة كونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي).

وتصدر المجموعة الخامسة بالعلامة الكاملة وبثلاثة انتصارات على منتخب سانت فنسنت وجزر جرينادين (5 – 0) أنتيجوا وباربودا (3 – 0) وجواتيمالا (2 – 0).

ويشارك هايتي في النهائيات للمرة الثالثة بعد نسختي 2007 في كوريا الجنوبية و2019 في البرازيل، وودع خلالهما من الباب الصغير، حيث تذيل المجموعة الرابعة في الظهور الأول بحصوله على نقطة واحدة وتكرر السيناريو في المشاركة الثانية عندما حل رابعًا في المجموعة الثالثة بدون نقاط.

المدير الفني لمنتخب هايتي إيدي سيزار يبلغ من العمر 50 سنة، وتولى المهمة بتاريخ 1 يناير 2025 ونجح في مهمته عندما قاد الفريق لانتزاع بطاقة العبور على حساب منتخب جواتيمالا الذي استضاف التصفيات على أرضه.

منتخب هايتي يعتبر من أبرز منتخبات منطقة الكونكاكاف، ويتمتع لاعبيه بلياقة بدنية عالية وبنيان جسماني قوي، كما أن عددا كبيرا من لاعبيه يتمتعون بطول القامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.