مجموعة مصر، فنزويلا تفوز على إنجلترا بثلاثية في كأس العالم تحت 17 عاما (فيديو)

فاز منتخب فنزويلا على إنجلترا بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة كأس العالم تحت 17 عاما المقامة حاليا في قطر.

ويشارك منتخبا فنزويلا وإنجلترا في نفس المجموعة مع منتخب مصر وهايتي.

وفاز منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، على منتخب هايتي بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب سباير زون 5 ببطولة كأس العالم للناشئين، التي تستضيفها قطر في الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر الجاري بمشاركة 48 منتخبا يمثلون كل قارات العالم. 

أهداف مصر وهايتي

وأحرز هدفي منتخب مصر بلال عطية في الدقيقة 3.

كما أضاف عبد العزيز الزغبي الهدف الثاني في الدقيقة 11 من عمر الشوط الأول.

وأحرز هدف هايتي نيكولاي أوليفر بيير في الدقيقة 20 من عمر الشوط.

بينما أضاف الهدف الثالث لمنتخب مصر حمزة عبد الكريم في الدقيقة 27.

ثم أحرز عمر كمال الهدف الرابع من ضربة رأس في الدقيقة 62.

فيما حرص هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة، وعلاء نبيل المدير الفني للجبلاية، على مؤازرة منتخب  مصر للناشئين تحت 17 سنة، أمام  هايتي، في المباراة التي تقام على ملعب سباير زون 5 ببطولة كأس العالم للناشئين.

تشكيل منتخب الناشئين أمام هايتي

وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي:

 

وحصل الفراعنة بقيادة المدير الفني أحمد الكاس على أول 3 نقاط في البطولة بعد الفوز الكبير على هايتي.

