من مستشفيات ألمانيا إلى الوفاة، تفاصيل رحلة علاج مطرب المهرجانات “دقدق”

بعد عام كامل من الترقب والدعوات، وفي نهاية حزينة لقصة كفاح مع المرض بدأت فصولها منذ عام 2024، غيب الموت اليوم مطرب المهرجانات الشهير "دقدق"، مؤسس فريق الصواريخ وصاحب أغنية "إخواتي"، وذلك داخل منزله، بعد صراع مرير مع ورم سرطاني في المخ لم يمهله طويلًا.

العودة من "ميونخ" على طائرة الـ 6 ملايين

تعود تفاصيل المأساة إلى عام 2024، حين انفردت "فيتو" بنشر تفاصيل تدهور حالته الصحية ونقله إلى ألمانيا في محاولة أخيرة لإنقاذ حياته. تلك الرحلة التي تكلفت نحو 6 ملايين جنيه، حيث تم نقله بطائرة طبية خاصة مجهزة بالكامل نظرًا لخطورة حالته ودخوله في غيبوبة مستمرة.

ورغم المحاولات الطبية في أكبر مراكز علاج الأورام بألمانيا، إلا أن الأطباء أكدوا حينها أن الورم قد سيطر بشكل كامل على المراكز الحيوية، مما استدعى عودته إلى مصر لاستكمال العلاج "التلطيفي" وسط أسرته، بعد أن بات التدخل الجراحي مستحيلًا.

الساعات الأخيرة.. رحلة بين المستشفى والمنزل

شهدت الأيام القليلة الماضية تدهورًا حادًا ومفاجئًا في الحالة الصحية لـ "دقدق"؛ حيث فقد الوعي تمامًا وتم نقله على وجه السرعة إلى إحدى المستشفيات الكبرى بالقاهرة. وبحسب مصادر مقربة لـ "فيتو"، فإن الأطباء صارحوا أسرته ورفيق دربه "فانكي" بأن الحالة وصلت إلى مراحلها النهائية.

وبناءً على رغبة أسرته في أن يقضي لحظاته الأخيرة في هدوء، عاد "دقدق" إلى منزله منذ أيام تحت إشراف طبي كامل، وظل يصارع المرض حتى صعدت روحه إلى بارئها اليوم، وسط حالة من الصدمة والانهيار التي أصابت الوسط الفني.

رفيق الدرب "فانكي".. شاهد على الوجع

طوال عام من المعاناة، منذ رحلة ألمانيا المكلفة وحتى اللحظة الأخيرة في القاهرة، لم يترك الفنان "فانكي" صديق عمره. كان هو حلقة الوصل بين الأطباء والجمهور، وهو من أشرف على كافة تفاصيل نقله بالطائرة الخاصة، وصولًا إلى ترتيبات دخوله المستشفى الأسبوع الماضي، ليكون الشاهد الأول على رحيل "شريك النجاح".

