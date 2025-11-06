الخميس 06 نوفمبر 2025
باير ليفركوزن يخطف فوز صعب من بنفيكا بهدف في دوري أبطال أوروبا

فاز فريق باير ليفركوزن الألماني علي بنفيكا البرتغالي بهدف دون رد خلال لقاء الفريقين على ملعب دا لوز في العاصمة البرتغالية لشبونة، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

 

مباراة باير ليفركوزن وبنفيكا 

أحرز هدف باير ليفركوزن باتريك شيك في الدقيقة 65.

 

تشكيل بنفيكا ضد باير ليفركوزن 

حراسة المرمى: أناتولي تروبين

الدفاع: صموئيل داهل – نيكولاس أوتامندي – توماس أرواخو – فردريك أورسنيس

خط الوسط: إنزو بارينشيا – ريتشارد ريوس – هيورهي سوداكوف – لياندرو باريرو – دودي لوكيباكيو

الهجوم: فانجيليس بافليديس

 

تشكيل باير ليفركوزن ضد بنفيكا

حراسة المرمى: مارك فليكين

الدفاع: جاريل كوانساه – لويك بادي – إدموند تابسوبا

الوسط: آرثر – أليكس جارسيا – إبراهيم مازة – أليكس جريمالدو

الهجوم: بوكو - كوفاني - إيتشيفيريا

