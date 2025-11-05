برئاسة أيمن الشريعي، تشكيل مجلس إدارة نادي إنبي الجديد

18 حجم الخط

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نادي إنبي تشكيل مجلس الإدارة الجديد للنادي البترولي للفترة المقبلة لمدة أربع سنوات وذلك عقب انتخابه خلال الجمعية العمومية التي أقيمت اليوم الأربعاء.

نتائج انتخابات نادي إنبي للدورة 2025-2029

ويضم المجلس المنتخب الجديد كلا من

- رئيس النادي: أيمن الشريعي

-نائب رئيس النادي: خالد الجنزوري

- أمين الصندوق: عبدربه إبراهيم

الأعضاء:

• أحمد شوقي غريب

• عبد الشهيد سلام

• رنا عصام شلتوت

• أحمد نبيل سرايا



تحت السن:

• محمد سعد إبراهيم



