موعد انطلاق الدورة الأولى لمؤتمر مراصد العلوم والتكنولوجيا والابتكار بالوطن العربي

تنطلق فعاليات مؤتمر مراصد العلوم والتكنولوجيا والابتكار في الوطن العربي بدورته الأولى خلال الفترة من 9 إلى 10 نوفمبر 2025 بالقاهرة، بتنظيم من الرابطة العربية لمراصد العلوم والتكنولوجيا والابتكار بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا واتحاد مجالس البحث العلمي العربية، تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

يناقش المؤتمر قضايا محورية حول دور المراصد في دعم اتخاذ القرار، وصياغة السياسات العلمية في الدول العربية.

وفي سياق آخر أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن فتح باب التقدم لبرنامج العلماء الشباب الصيفي (YSSP) لعام 2026، ويأتي ذلك في إطار التعاون المستمر بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمعهد الدولي لتطبيقات تحليل النظم (IIASA).

يُعد البرنامج من أبرز البرامج البحثية الدولية التي تستهدف دعم طلاب الدكتوراه من جميع أنحاء العالم، حيث يستضيف المعهد سنويًا نحو 50 طالب دكتوراه لإجراء مشروعات بحثية صيفية تتماشى مع أولويات وخطة الأبحاث الخاصة بالمعهد.

