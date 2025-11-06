الخميس 06 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

أشياء تجنب وضعها في حقيبة السفر داخل المطار

حقيبة السفر، فيتو
حقيبة السفر، فيتو
18 حجم الخط

يعتبر فقدان الحقائب أثناء رحلة السفر في المطارات خاصة من أكثر الأشياء التي قد تعكر صفو الرحلة، أو فقدان أشياء خلال السفر والعودة أو تلف أشياء ثمينة. 

 

الهدايا الخاصة بحقيبة السفر 

لا تقم بلف الهدايا الخاصة بك لفة هدايا، ما دامت جميع الحقائب تخضع للتفتيش.

 

حمل الذهب في حقيبة السفر 

يفضل حمل الأشياء الثمينة في حقيبة تلازمك وقت سفرك وعدم إيداعها في الحقائب حتى لا تتعرض للسرقة أو الضياع وحينئذ لن تتمكن من مطالبة إدارة المطار به.

 

ضع أي شيء يمكن أن يتسرب داخل كيس من البلاستيك محكم الغلق.

 

حمل المواد السائلة 

لا يسمح بحمل جميع المواد السائلة والهلامية "الجل"، ومعجون الأسنان، ومستحضرات التجميل السائلة، والعطور ضمن الأمتعة اليدوية.

ولا تضع أجهزة الحاسب أو مشغولات ذهبية أو أموال داخل حقيبة السفر، بالإضافة إلى الأشياء القابلة للكسر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حقيبة السفر مشغولات ذهبية معجون الاسنان مستحضرات التجميل إدارة المطار

مواد متعلقة

إعلان هام لطلاب السنوات النهائية بآداب عين شمس

جامعة عين شمس تبحث تطبيق منظومة للذكاء الاصطناعي للعاملين والخدمات

برنامج اللغة الأردية بآداب عين شمس يفتتح أولى حلقات النشاط الطلابي

معهد بحوث الإلكترونيات يستقبل وفد منظمة التنمية والتعاون في الترابط العالمي للطاقة

وزير التعليم العالي يترأس اجتماع مجلس صندوق الاستشارات والدراسات والبحوث الفنية والتكنولوجية

خبير بجامعة عين شمس يشارك في إصدار كتابين لمنظمة الصحة العالمية

مركز بحوث الفلزات يشارك في المؤتمر الدولي الثاني للتطوير والابتكار الصناعي

استعراض إمكانيات أحدث طائراتها، مصر للطيران تشارك في معرض ITL الدولي بالعراق

الأكثر قراءة

انخفاض يضرب أسعار جميع أنواع اللحوم بالأسواق، ما علاقته بالحمى القلاعية؟

انقلاب في درجات الحرارة، الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الخميس

الأرصاد الجوية تحدد أماكن سقوط الأمطار غدا الخميس

الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس

وزارة التعليم العالي تحصد اعتماد "المنظمة الحكومية المبتكرة" من المعهد العالمي للابتكار بقيادة د.أيمن عاشور

ارتفاع الجودا والرومي والشيدر، أسعار الجبن اليوم في الأسواق

نيوكاسل يضرب أتلتيك بلباو بثنائية نظيفة في دوري أبطال أوروبا

هل خسره الأهلي، عماد النحاس يكتب التاريخ مع الزوراء العراقي محليا ودوليا

خدمات

المزيد

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك المصرية مساء اليوم

سعر سلندرات الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الأربعاء

آخر تطورات سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مجموعات كأس الكونفدرالية 2025 -2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 6 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 6 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 6 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية