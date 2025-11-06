الخميس 06 نوفمبر 2025
حارس السماوي يتفوق، أرقام الشناوي وصبحي قبل مواجهة الزمالك وبيراميدز بالسوبر المصري

كأس السوبر المصري، يلتقي فريق نادي الزمالك، نظيره بيراميدز في مواجهة نارية اليوم الخميس، على ملعب ستاد آل نهيان فى العاصمة الإماراتية أبوظبى فى نصف نهائى بطولة كأس السوبر المصرى.

اللقاء يجمع الزمالك صاحب العراقة والتاريخ وبيراميدز البطل الجديد وسط عمالقة كرة القدم المصرية.

أرقام محمد صبحي مع الزمالك 

وشارك محمد صبحي في 14 مباراة هذا الموسم، تمكن خلالها من الخروج بشباك نظيفة في 7 مباريات.

وتلقى مرماه 38 محاولة تصدى لـ27 منها بنجاح.


أرقام أحمد الشناوي مع بيراميدز


فيما شارك أحمد الشناوي 13 مباراة مع بيراميدز، ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه في 9 منه.

تلقى 20 محاولة فقط على مرماه تصدى لـ14 منها، بينما تصدى لـ20 كرة عرضية دون استقبال أي انفراد صريح.

 

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

وتقام مباراة الزمالك مع فريق بيراميدز في السابعة والنصف مساء اليوم الخميس.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز


ومن المقرر أن يتم  نقل اللقاء عبر القنوات التالية:

ON Time Sports 1

AD Sports HD 1

قناة دبي الرياضية

محمد معروف حكما للمباراة 


ويدير المباراة تحكيميا محمد معروف، ومعه سامى هلهل مساعدا أول وطارق مصطفى مساعدا ثانيا، بينما سيكون زايد النعيمي حكما رابعا.

وفي حال انتهاء المباراة بالتعادل في وقتها الأصلي، سيلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح مباشرة دون لعب وقت إضافي.


ويظل التاريخ شاهدا على 23 مواجهة بين الفريقين منها أربع مباريات حين كان بيراميدز يسمى الأسيوطى، وخاض الفريقان 18 مباراة فى الدورى، وأربع مباريات فى كأس مصر، ومباراة واحدة فى السوبر المصري.

وتغلب الزمالك عشر مرات، بينما تفوق بيراميدز فى ثلاث فقط وتعادل الفريقان عشر مرات، والمرة الوحيدة التى تواجها فيها بنصف نهائي كأس السوبر الموسم الماضي وفاز الزمالك بركلات الترجيح.


ويطمع فريق بيراميدز بقيادة مديره الفني المخضرم الكرواتي يورتشيتش، الذي نجح وحده في قيادة الفريق لاعتلاء منصات التتويج، لاستغلال حالة التراجع الفني التي يمر بها القطبين الأهلي والزمالك من أجل اقتناص لقب جديد، يضيفه إلى دولاب بطولاته الذي فتح أبوابه مؤخرا، لاسيما أن الفريق السماوي يتطلع لزيادة رصيده من الألقاب المحلية، التي تقف عند لقب وحيد لمسابقة كأس مصر للموسم الماضي 2024 على حساب زد.

