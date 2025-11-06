الخميس 06 نوفمبر 2025
شاهد، غرفة ملابس الأهلي بملعب هزاع بن زايد قبل مواجهة سيراميكا

يستعد النادي الأهلي لمواجهة قوية أمام سيراميكا كليوباترا، مساء اليوم الخميس، على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

وعرضت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي صورا لغرفة ملابس المارد الأحمر بملعب هزاع بن زايد.

ويعد ملعب هزاع بن زايد بمثابة وش السعد على القلعة الحمراء، حيث توج الأهلي عليه بثلاثة ألقاب سابقة في البطولة ذاتها. 

 تاريخ الأهلي على ملعب هزاع بن زايد

نسخة 2015: فاز الأهلي بلقب السوبر على حساب الزمالك بنتيجة (3-2) في مباراة مثيرة شهدت تسجيل خمسة أهداف.
نسخة 2017: عاد المارد الأحمر ليؤكد تفوقه بعد الفوز على المصري البورسعيدي بهدف دون رد (1-0) في مواجهة صعبة حسمها لصالحه. 
نسخة 2022: واصل الأهلي هيمنته على الملعب ذاته، متفوقا مجددا على الزمالك بثنائية نظيفة (2-0) ليحصد لقبه الثالث في استاد هزاع بن زايد. 

 مشاركة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

يخوض الأهلي البطولة بصفته بطل الدوري المصري الممتاز في الموسم الماضي، فيما يشارك سيراميكا كليوباترا بعد تتويجه بلقب كأس الرابطة المصرية. 

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق المواجهة في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ومن المقرر أن تنقل عبر قنوات أون سبورت وأبو ظبي الرياضية. 

