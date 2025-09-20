السبت 20 سبتمبر 2025
انتهاء حملة التجريع الجماعي لإصابات البلهارسيا بقرى الدقهلية

 أعلنت مديرية الصحة بالدقهلية عن انتهاء حملة التجريع الجماعي لإصابات البلهارسيا بالبؤر المصابة في عدد من قرى المحافظة، والتي نُفذت تحت رعاية  اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، والدكتور حموده الجزار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، وبتوجيهات الدكتور تامر الطنبولي وكيل المديرية للطب الوقائي، وتعليمات  الدكتورة سحر علي مدير الإدارة العامة للأمراض المتوطنة، وإشراف الدكتور محمد عماد مدير إدارة علاج البلهارسيا والطفيليات المعوية.

 

انتهاء حملة التجريع الجماعي لإصابات البلهارسيا بعدد من قرى الدقهلية

 وأوضح التقرير الصادر عن الإدارة العامة للأمراض المتوطنة أن الحملة شملت 11 إدارة صحية، حيث تم استهداف 31 بؤرة مصابة، وقامت فرق مدربة من فنيي المعامل بالوحدات الصحية بالمرور على منازل المواطنين لتجريعهم أثناء المرور.

تجربه  58,349 مواطنًا في الحملة 

وقد بلغ عدد المواطنين الذين شملهم التجريع خلال الحملة 58,349 مواطنًا من مختلف قرى المحافظة، فيما قامت فرق التجريع بإدارتي المطرية والجمالية بتجريع صيادي القرى النيلية، حيث بلغ عدد الصيادين المستفيدين من الحملة 6,601 صيادًا.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة الوزارة للقضاء على الأمراض المتوطنة ورفع مستوى الصحة العامة، موجهًا الشكر لفرق العمل الميدانية التي واصلت الليل بالنهار من أجل وصول الخدمة لكل المستهدفين.

