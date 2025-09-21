طريقة عمل فطائر البطاطس بالخضار، بديل صحي للخبز قدميها لأبنائك

طريقة عمل فطائر البطاطس بالخضار، تبحث الأمهات دائما عن بدائل صحية وسريعة لوجبة الإفطار للأطفال تكون مشبعة ومغذية بعيدا عن الخبز الأبيض والمقليات.

وطريقة عمل فطائر البطاطس بالخضار، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتعتبر بديل مغذى ولذيذ للخبز التقليدي على الإفطار، فهي خفيفة على المعدة، وغنية بالعناصر الغذائية، وسهلة التحضير، كما يمكن تقديمها مع الجبن أو الزبادي أو حتى بمفردها كوجبة كاملة.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل فطائر البطاطس بالخضار.

مكونات عمل فطائر البطاطس بالخضار:-

3 حبات بطاطس متوسطة الحجم مسلوقة ومهروسة

1 حبة جزر مبشور

1 حبة كوسة مبشورة ومعصورة من الماء الزائد

نصف كوب بقدونس مفروم ناعم

نصف كوب فلفل ألوان مفروم صغير

بيضة واحدة يمكن استبدالها بملعقة بذور الكتان مع ماء للنباتيين

3 ملاعق كبيرة دقيق شوفان أو دقيق قمح كامل لزيادة التماسك

نصف ملعقة صغيرة ملح

رشة فلفل أسود، وكمون أو بابريكا حسب الذوق

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون أو رذاذ زيت للدهان

طريقة عمل فطائر البطاطس بالخضار

طريقة عمل فطائر البطاطس بالخضار:

اسلقي البطاطس حتى تنضج، ثم اهرسيها جيدا وهي دافئة.

ابشري الجزر والكوسة وصفيها جيدا للتخلص من السوائل الزائدة حتى لا تصبح الفطائر لينة جدا.

في وعاء كبير، ضعي البطاطس المهروسة، أضيفي الجزر، والكوسة، والفلفل، والبقدونس، والتوابل.

أضيفي البيضة والدقيق، وقلبي حتى تحصلي على عجينة متماسكة يمكن تشكيلها. إذا كانت العجينة طرية جدا، أضيفي قليلا من دقيق الشوفان.

بللي يديكي بقليل من الماء لتسهيل التشكيل.

خذي كمية من الخليط وشكليها على هيئة أقراص مسطحة متوسطة الحجم.

سخني مقلاة غير لاصقة وادهنيها بقليل من زيت الزيتون أو استخدمي رذاذ زيت صحي.

ضعي الفطائر واطهيها على نار متوسطة 3-4 دقائق لكل جانب حتى تكتسب لون ذهبي.

يمكن أيضا خبزها في فرن مسخن على 180 درجة مئوية لمدة 20 دقيقة مع تقليبها في منتصف الوقت.

قدميها مع لبنة أو زبادي يوناني ورشة نعناع.

أضيفي بجانبها شرائح أفوكادو أو جبن قريش لزيادة البروتين.

ضعيها في لانش بوكس المدرسة مع بعض شرائح الخيار والجزر كوجبة مشبعة وصحية.

يمكنك تقديمها مع صوص طماطم خفيف أو صوص زبادي بالأعشاب.

لنجاح الوصفة، لا تبالغي في سلق البطاطس، حيث يجب أن تكون طرية لكن غير مشبعة بالماء.

صفى الخضار جيدًا قبل إضافتها حتى لا تصبح الفطائر رطبة أكثر من اللازم.

أضيفي بذور الشيا أو الكتان لمزيد من الألياف والقيمة الغذائية.

يمكن حفظ الفطائر بعد طهيها في الثلاجة لمدة يومين أو تجميدها لمدة أسبوعين، ثم تسخينها سريعًا عند الحاجة.

