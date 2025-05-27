طريقة عمل الجلاش بحشو البيتزا، عشاء لذيذ ومميز

طريقة عمل الجلاش بحشو البيتزا، الجلاش من المعجنات الشرقية الشهيرة التي لها مذاق مميز وعشاق كثيرون ويقدم فى مصر بحشوات مختلفة.

وطريقة عمل الجلاش بحشو البيتزا، سهلة وبسيطة وغير مكلفة ولها مذاق مميز وعشاق كثيرون ويقدم كنوع من التغيير بدلا من حشو اللحم المفروم، ويمكن تقديمه على وجبة العشاء.

وتقدم الشيف نورهان القاضي، طريقة عمل الجلاش بحشو البيتزا.

مكونات عمل الجلاش بحشو البيتزا:

نصف كيلو جلاش (رقائق عجين الفيلو)

3 ملاعق كبيرة زبدة أو سمنة مذابة

1 كوب جبنة موزاريلا مبشورة

1/2 كوب جبنة رومي أو شيدر مبشورة (اختياري)

1/2 كوب فلفل ألوان مقطع مكعبات صغيرة

1/2 كوب زيتون أسود أو أخضر مقطع شرائح

1/2 كوب صوص بيتزا أو كاتشب

1/2 كوب مشروم (فطر) شرائح (اختياري)

شرائح سلامي أو لانشون أو دجاج (حسب الرغبة)

بيضة + 1/4 كوب حليب (لدهن الوجه)

طريقة عمل الجلاش بحشو البيتزا:

في وعاء، اخلطي صوص البيتزا مع الفلفل والزيتون والمشروم والجبن وأي نوع بروتين ترغبين به مثل السلامي أو الدجاج.

ادهني صينية فرن بالقليل من الزبدة.

افردي ورقة جلاش وادهنيها بالزبدة، ثم ضعي فوقها ورقة ثانية وادهنيها أيضا.

كرري حتى تحصلي على 5-6 طبقات.

ضعي الحشوة في المنتصف ولفي الجلاش على شكل رول أو طبقيه كالمربع حسب الرغبة.

ضعي الجلاش المحشو في الصينية.

اخلطي البيضة مع الحليب ورشة فلفل أسود، وادهني بها وجه الجلاش.

سخني الفرن على حرارة 180 درجة مئوية.

ادخلي الصينية الفرن لمدة 20-25 دقيقة أو حتى يصبح الوجه ذهبي ومقرمش.

يقطع الجلاش ويقدم ساخنا مع الكاتشب أو أي صوص تفضلينه.

طريقة عمل الجلاش بحشو البيتزا

ولعمل الجلاش باللحمة المفرومة

مكونات عمل الجلاش باللحمة المفرومة:

لفة جلاش

نصف كيلو لحم مفروم

نصف كيلو بصل مفروم

رشة جوزة الطيب

رشة حبهان مفروم

ملح

فلفل أسود

ثمرة طماطم مبشورة

رشة قرفة

ملعقة صلصة

بيضة

كوب لبن حليب

نصف كوب شوربة

كوب سمن

طريقة عمل الجلاش باللحمة المفرومة:

نعصج اللحم، حيث نشوح البصل ونضيف اللحم ونقلب حتى يتغير لون اللحم، ثم نضيف الطماطم والصلصة والتوابل، ونترك اللحم حتى ينضج، ثم نرفعه من على النار ونتركه جانبا

نشعل الفرن ونتركه يسخن.

نشعل الفرن ونتركه يسخن. نحضر صينية فرن وندهنها سمن

ثم نفرد طبقات الجلاش وبين كل ورقة والأخرى ندهن سمن.

ثم نفرد طبقات الجلاش وبين كل ورقة والأخرى ندهن سمن. وبعد أن نفرد نصف كمية الجلاش نضع طبقة اللحم المفروم، ثم نكمل فرد باقى ورق الجلاش مع مراعاة دهان كل ورقة بالسمن.

ثم نقطع الجلاش ونخلط البيض واللبن والشوربة معا ونضيف لهم الملح والفلفل الأسود وملعقة بيكنج بودر، ثم نضيفها إلى صينية الجلاش.

ثم ندخل الجلاش الفرن حتى يحمر لونه.

ثم نخرجها من الفرن ونقطعها وتقدم ساخنة.

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