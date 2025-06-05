طريقة عمل الجلاش باللحمة المفرومة، سهل ومشرف في العزومات
طريقة عمل الجلاش باللحمة المفرومة، الجلاش باللحمة المفرومة من الأكلات المصرية الشهيرة التى لها مذاق مميز وعشاق كثيرون.
وطريقة عمل الجلاش باللحمة المفرومة، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفن ربات البيوت في طرق تحضيره خاصة فى العزومات.
وتقدم الشيف عواطف محمد، طريقة عمل الجلاش باللحمة المفرومة.
مكونات عمل الجلاش باللحمة المفرومة:-
لتحضير الجلاش:
نصف كيلو من رقائق الجلاش
نصف كوب زبدة أو سمن مذاب (للدهن)
صينية متوسطة الحجم
للحشوة:
نصف كيلو لحمة مفرومة
بصلة كبيرة مفرومة ناعم
ملعقة كبيرة زيت أو سمن
ملح وفلفل أسود حسب الرغبة
رشة قرفة (اختياري)
ربع ملعقة صغيرة بهارات لحمة
2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم (اختياري)
للوجه:
بيضة
نصف كوب حليب
رشة فلفل أسود
طريقة عمل الجلاش باللحمة المفرومة:-
- في مقلاة على نار متوسطة، سخني الزيت وأضيفي البصل وقلبيه حتى يذبل.
- أضيفي اللحمة المفرومة وقلبي جيدا حتى يتغير لونها.
- أضيفي الملح، الفلفل، البهارات، والقرفة، وقلبي حتى تنضج اللحمة تماما ويجف ماؤها.
- يمكن إضافة البقدونس بعد رفع اللحمة عن النار لإعطاء نكهة ولون.
- سخني الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.
- ادهني صينية الفرن بقليل من الزبدة.
- افردي نصف كمية الجلاش في الصينية، وادهني كل طبقة بالقليل من الزبدة أو السمن.
- ضعي الحشوة بالتساوي فوق طبقات الجلاش.
- غطي الحشوة بباقي رقائق الجلاش، وادهني بين كل طبقة والأخرى بالزبدة أيضا.
- باستخدام سكين حاد، قومي بتقطيع الجلاش إلى مربعات أو مثلثات قبل الخبز.
- اخفقي البيضة مع الحليب ورشة الفلفل.
- صبي الخليط على وجه الجلاش بالتساوي.
- أدخلي الصينية إلى الفرن لمدة 30 – 40 دقيقة أو حتى يصبح وجه الجلاش ذهبيًا ومقرمشا.
- أخرجيه من الفرن واتركيه يبرد قليلًا ثم قدميه.
- يمكنك استخدام اللحمة المعصجة الجاهزة إذا كنت في عجلة من أمرك.
- يمكن إضافة قليل من الجبن المبشور مع الحشوة لإضافة طعم أغنى.
- تأكدي من تغطية الجلاش جيدا أثناء التحضير حتى لا تجف الرقائق.
ولعمل الجلاش بحشو البيتزا
مكونات عمل الجلاش بحشو البيتزا:
نصف كيلو جلاش (رقائق عجين الفيلو)
3 ملاعق كبيرة زبدة أو سمنة مذابة
1 كوب جبنة موزاريلا مبشورة
1/2 كوب جبنة رومي أو شيدر مبشورة (اختياري)
1/2 كوب فلفل ألوان مقطع مكعبات صغيرة
1/2 كوب زيتون أسود أو أخضر مقطع شرائح
1/2 كوب صوص بيتزا أو كاتشب
1/2 كوب مشروم (فطر) شرائح (اختياري)
شرائح سلامي أو لانشون أو دجاج (حسب الرغبة)
بيضة + 1/4 كوب حليب (لدهن الوجه)
طريقة عمل الجلاش بحشو البيتزا:
- في وعاء، اخلطي صوص البيتزا مع الفلفل والزيتون والمشروم والجبن وأي نوع بروتين ترغبين به مثل السلامي أو الدجاج.
- ادهني صينية فرن بالقليل من الزبدة.
- افردي ورقة جلاش وادهنيها بالزبدة، ثم ضعي فوقها ورقة ثانية وادهنيها أيضا.
- كرري حتى تحصلي على 5-6 طبقات.
- ضعي الحشوة في المنتصف ولفي الجلاش على شكل رول أو طبقيه كالمربع حسب الرغبة.
- ضعي الجلاش المحشو في الصينية.
- اخلطي البيضة مع الحليب ورشة فلفل أسود، وادهني بها وجه الجلاش.
- سخني الفرن على حرارة 180 درجة مئوية.
- ادخلي الصينية الفرن لمدة 20-25 دقيقة أو حتى يصبح الوجه ذهبي ومقرمش.
- يقطع الجلاش ويقدم ساخنا مع الكاتشب أو أي صوص تفضلينه.
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