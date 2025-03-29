طريقة عمل الجلاش باللحمة المفرومة، فطار سريع واقتصادي

طريقة عمل الجلاش باللحمة المفرومة، من الأكلات التي يمكنك تحضيرها في زمن قياسي، فلا يستغرق تحضيرها النصف ساعة، إلى جانب أنها من الأكلات غير المكلفة واللذيذة.

طريقة عمل الجلاش باللحمة المفرومة

وتقدم الشيف ريمو خبيرة الطهي طريقه عمل الجلاش باللحمة المفرومة بطريقة اقتصادية، تتماشي مع موجات الغلاء التي نعاني منها هذه الأيام، والتي يمكن تنفيذها بكل سهولة.

مكونات عمل الجلاش باللحمة المفرومة:

نصف كيلو جلاش

ثمن كيلو لحمة مفرومة

كوب إلا ربع زبدة أو سمن ذائب، مع فرشاه للدهن

كوب خضروات مشكلة: (فلفل رومى وطماطم مقطعين مربعات صغيرة)

ربع كوب زيتون بدون بذور ومقطع

ربع كوب جبنة رومى

ربع كوب جبنات مشكله شيدر وموتزاريلا

كوب حليب

ملح وفلفل

بيضة

طريقة عمل الجلاش باللحمة المفرومة:

الجلاش باللحمة

نحضر صينيه أو قالب وندهنه بالزبدة أو السمن.

نقسم الجلاش إلى قسمين متساويين ونضع الورق فى الصينيه وندهن بين كل ورقة جلاش وأخرى بالسمن.

حين نصل لنصف كمية الجلاش، نضع الحشو، من اللحمة المفرومة أو البسطرمة أو السوميس، والفلفل الرومى والطماطم والزيتون والجبنة، ونفردهم جيدا، ثم نبدأ مرة أخرى بفرد باقي ورق الجلاش تباعا، وبين كل طبقة وأخرى ندهن بالفرشاة سمن أو زبدة حتى ننتهى من الكمية كاملة.

نقطع الجلاش بالسكينة قطع متساوية حسب الذوق والرغبة.

نضرب البيضة مع الحليب والملح والفلفل ونسكبه على سطح وجه الجلاش المقطع.

نضيف ما تبقى من السمن أو الزبده للصينية من الوجه.

ندخل صينية الجلاش باللحمة المفرومة الفرن حتى يحمر الوجه مع الحرص على متابعتها، لأنه لا يستغرق وقت طويل في النضج والاحمرار.

ملحوظة:

أولا لابد من لف أوراق الجلاش بفوطة مرشوشه بالماء (ليست مبلولة بالكامل ) حتى لا يجف، أثناء وضع الطبقات على بعضها في الصينية.

قبل البدء تستطيعون قلب القالب أو الصينية فوق كميه الجلاش بالكامل، وبواسطة سكينه، ثم يقطع الجلاش بالكامل على مقاس القالب او الصينيه سواء مستطيل أو مربع، والزيادات يمكن عملها "أم علي"، أو تدهن بالزبده وتحشى فى المنتصف قبل اضافه الحشو.

طريقة عمل الجلاش الحلو بالقرفة والمكسرات

جلاش بالقرفة والمكسرات

وتقدم الشيف آسيا عثمان في السطور التالية، طريقة عمل الجلاش الحلو، بحشوات مختلفة، وطرق تقديم مختلفة

مكونات الجلاش الحلو بالقرفة والمكسرات

لفة جلاش

مكسرات

سيرب

قرفة

جوز هند مبشور

سمنة

خطوات عمل الجلاش الحلو بالمكسرات

* قومى بفرم المكسرات فى الكبة مع القرفة



* رصى الجلاش طبقات فى صينية الفرن ثم يدهن بالسمنة المذابة بين الطبقات ويحشى بالمكسرات



* استمرى بوضع الطبقات من فوق مع السمنة ثم يدخل الفرن حتى يكتسب اللون الذهبى لمدة 20 الى 25 دقيقة على درجة حرارة 180



* ثم يرفع ويسقى بالشربات البارد ويزين بالقرفة وجوز الهند ويقطع مثلثات ويقدم بالهنا.

طريقة عمل الجلاش الحلو بتشيز كيك

تشيز كيك الجلاش

لأن التشيز كيك والجلاش من الحلويات اللذيذة، والتي يعشقها الجميع، تقدم الشيف آسيا الصنفين في وصفة واحدة، وهي تشيز كيك الجلاش، وهي من الوصفات اللذيذة، والتي يمكنك صنعها بنفسك في البيت.

مكونات عمل الجلاش الحلو بتشيز كيك



٦٠٠جرام جبن كريمي

١٠٠جرام ساور كريم

٣ بيضات

كوب سكر

كوب فستق، مفروم

ملعقة صغيرة فانيلا

علبة ورق جلاش

زبدة مذابة





للشربات:

كوب سكر

كوب ماء

نصف ليمونة، معصورة





للتزيين:

فستق مجروش

ورد جوري مجفف

خطوات عمل تشيز كيك الجلاش



في وعاء عميق، تخفق الجبن مع السكر والساور كريم ويضاف البيض واحدة تلو الأخرى، ثم الفانيلا ويخفق المزيج جيدًا.

ثم يضاف الفستق المجروش للخليط ثم يترك المزيج جانبًا.

ويدهن قالب التشيز كيك بقليل من السمن المذاب، ثم ترص بضع ورقات من الجلاش (حوالي ٨ ) مع مراعاة قطع الجلاش بشكل دائري ورفع الجوانب قليلًا.

يسكب مزيج الجبن فوق الجلاش بعد ان يتم دهن الجلاش بالزبد المذاب.

يغطي الخليط بنفس الكمية والطريقة بالجلاش، ثم يدهن بالزبد المذاب.

تقطع أوراق الجلاش العلوية لقطع بحذر؛ لإعطاءها شكل قطع الحلوى ويسهل تقطيعها بعد الخروج من الفرن.

يخبز القالب في فرن مسخن مسبقًا درجة حرارته ٢٠٠ مدة ٦٥ دقيقة إلى أن يأخذ اللون الذهبي ويتماسك خليط الجبن.

يغلى السكر والماء والليمون في وعاء، ثم عند الغليان يضاف عصير الليمون ويرفع الكل من على النار.

يسقى التشيز كيك بالمزيج ثم يترك بالثلاجة ٤ ساعات قبل التقديم.

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