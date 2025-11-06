ضبط مطبعة غير مرخصة داخلها كتب دراسية مقلدة بمدينة نصر

18 حجم الخط

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط مدير مطبعة غير مرخصة بمدينة نصر بالقاهرة لقيامه بطباعة وبيع كتب دراسية مقلدة بدون تصريح من الجهات المختصة.

تفاصيل الواقعة

وكانت المعلومات والتحريات اكدت أن المتهم يدير مطبعة بدون ترخيص، ويقوم بنسخ وطباعة كتب دراسية لمختلف المواد والمراحل التعليمية دون الحصول على موافقات أو تفويضات من أصحاب الحقوق، مخالفًا قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

نتائج المداهمة

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع الجهات المعنية، تم مداهمة المطبعة وضبط المدير المسئول، والعثور بداخلها على عدد من الكتب الدراسية المقلدة والمنسوخة، بالإضافة إلى وحدة تخزين إلكترونية تحتوي على نسخ رقمية لتلك الكتب المعدة للطباعة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بهدف تحقيق أرباح مالية غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المتهم للنيابة العامة للتحقيق.

