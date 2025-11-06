ضبط مصنع بدون ترخيص لإعادة تدوير قطع غيار السيارات المستعملة بالقليوبية

18 حجم الخط

ضبطت الإدارة العامة لشرطة التموين، مصنع لإعادة تدوير قطع غيار السيارات سابقة الإستخدام “بدون ترخيص” بالقليوبية.

قطع غيار مغشوشة تغزو الأسواق بالقليوبية



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية قيام (المدير المسئول عن مصنع قطع غيار سيارات "بدون ترخيص" – كائن بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية) بحيازة كميات من المواد والخامات الرديئة والسابق استخدامها كقطع غيار سيارات وإعادة تدويرها وتعبئتها داخل عبوات جديدة مدون عليها علامات تجارية والزعم بكونها منتج حديث تمهيدًا لطرحها للبيع بالأسواق، مدخلًا بذلك الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.





وعقب تقنين الإجراءات، جرى مداهمة المصنع وضبط المدير المسئول وبحوزته (أكثر من 57 طن خامات سابقة الإستخدام، 180 ألف قطعة منتج نهائى معبأة داخل عبوات مقلدة مدون عليها علامات تجارية – قرابة 6 آلاف عبوة كرتونية فارغة "مدون عليها بيانات تجارية مغشوشة ومقلدة"–أجهزة وأدوات التصنيع "خط إنتاج")، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

