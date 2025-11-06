تحرير 123914 مخالفة مرورية و90 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين

18 حجم الخط

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المكثفة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ في إطار مواصلة وزارة الداخلية تنفيذ استراتيجيتها لضبط الحركة المرورية وتحقيق الانضباط على الطرق والمحاور بكافة محافظات الجمهورية.

نتائج الحملات خلال 24 ساعة



وأسفرت جهود الحملات عن ضبط 123128 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الوقوف العشوائي، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

كما تم فحص 1536 سائقًا، وتبين إيجابية 82 حالة لتعاطي المواد المخدرة.

استمرار الحملات المرورية



وفي إطار الحملات المنفذة بمناطق الأعمال على الطريق الدائري الإقليمي، تم ضبط 786 مخالفة مرورية متنوعة تشمل تحميل ركاب ومخالفات شروط التراخيص وأمن ومتانة، إلى جانب فحص 122 سائقًا تبين إيجابية 8 حالات لتعاطي المواد المخدرة.



كما جرى ضبط 7 محكوم عليهم بإجمالي 11 حكمًا، والتحفظ على 8 مركبات لمخالفتها قوانين المرور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

