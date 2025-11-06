الخميس 06 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تحرير 123914 مخالفة مرورية و90 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين

حملة مرورية
حملة مرورية
18 حجم الخط

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المكثفة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ في إطار مواصلة وزارة الداخلية تنفيذ استراتيجيتها لضبط الحركة المرورية وتحقيق الانضباط على الطرق والمحاور بكافة محافظات الجمهورية.

 

نتائج الحملات خلال 24 ساعة
 

وأسفرت جهود الحملات عن ضبط 123128 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الوقوف العشوائي، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

كما تم فحص 1536 سائقًا، وتبين إيجابية 82 حالة لتعاطي المواد المخدرة.

استمرار الحملات المرورية
 

وفي إطار الحملات المنفذة بمناطق الأعمال على الطريق الدائري الإقليمي، تم ضبط 786 مخالفة مرورية متنوعة تشمل تحميل ركاب ومخالفات شروط التراخيص وأمن ومتانة، إلى جانب فحص 122 سائقًا تبين إيجابية 8 حالات لتعاطي المواد المخدرة.
 

كما جرى ضبط 7 محكوم عليهم بإجمالي 11 حكمًا، والتحفظ على 8 مركبات لمخالفتها قوانين المرور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حملات المرور مخالفات مرورية الطريق الدائري الإقليمي تعاطي المخدرات أثناء القيادة وزارة الداخلية الامن العام

مواد متعلقة

استولى على 36.5 مليون جنيه، ضبط "مستريح الملابس الجاهزة" في الإسكندرية

خريطة انتشار وحدات المرور المتنقلة لإنهاء إجراءات تراخيص المركبات.. تعرف على الخدمات المقدمة.. وهذه خطوات الحجز والأوراق المطلوبة

حملات مرورية لضبط مخالفات الملصق الإلكتروني والسيارات المتروكة في الشوارع

حالة المرور اليوم في القاهرة الكبرى، زحام في وصلة المريوطية وشوارع وسط البلد

هشم رأسه أمام المارة، تفاصيل مقتل صاحب محل كشري على يد مسجل خطر في حلوان

الداخلية تكشف ملابسات واقعة بتر يد سائق بالدقهلية بسبب معاكسة شقيقته (فيديو)

ضبط بلوجر شهيرة بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء بالقليوبية (فيديو)

القبض على عامل بتهمة سرقة محتويات محل تجاري بكفر الشيخ (فيديو)

الأكثر قراءة

تفاصيل مقتل صاحب محل مكرونة شهير في حلوان

هشم رأسه أمام المارة، تفاصيل مقتل صاحب محل كشري على يد مسجل خطر في حلوان

قفزة في البلدي وانخفاض البيضاء، سعر الفراخ اليوم الخميس 6 نوفمبر 2025

الأهلي يكتسح.. أكثر الأندية تتويجا بالسوبر المصري في 22 نسخة (إنفوجراف)

سعر السمك اليوم، ارتفاع جديد يضرب البلطي وقفزة بالبوري وانخفاض 50 جنيها في الجمبري

حبس صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو خادشة للحياء بالقليوبية

مصرع 6 أشخاص من أسرة واحدة إثر حريق شقة سكنية بشبرا الخيمة

سعر الريال العماني مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم الخميس

خدمات

المزيد

سعر الريال العماني مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم الخميس

ارتفاع في الأصفر وانخفاض أبو جبة، أسعار الفول والعدس اليوم الخميس في الأسواق

أخر تطورات سعر الين الياباني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

الأهلي يكتسح.. أكثر الأندية تتويجا بالسوبر المصري في 22 نسخة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء: العمل في شركات التأمين التجاري جائز ولا شبهة فيه

وكيل المعاهد الأزهرية: اختلاف وجهات النظر لا يفسد للوسطية ودا ولا يقطع للأخوة رحما

تفسير رؤية العملية الجراحية في المنام وعلاقتها بمواجهة مشاكل صعبة

المزيد
الجريدة الرسمية