حوادث

مشاجرة بين طلاب أمام مدرسة فى الغربية والأمن يضبطهم
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، ملابسات واقعة نشوب مشاجرة بين عدد من الطلاب أمام إحدى المدارس بالغربية.

وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وأنه بتاريخ  29/ أكتوبر الماضى حدثت مشادة كلامية بين طالبان وطالب أخر، جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية تطورت لمشاجرة أمام إحدى المدارس الكائنة بدائرة القسم.

وتمكن رجال الشرطة من ضبط طرفى المشاجرة فى حينه، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

أجهزة الأمن بوزارة الداخلية قسم شرطة أول طنطا وزارة الداخلية مشاجرة بين طلاب ضبط طرفي المشاجرة

