قبل مباراة الليلة بالسوبر المصري، قائمة هدافي مواجهات الزمالك وبيراميدز

كأس السوبر المصري، يلتقي فريق نادي الزمالك، نظيره بيراميدز في مواجهة نارية اليوم الخميس، على ملعب ستاد آل نهيان فى العاصمة الإماراتية أبو ظبى فى نصف نهائى بطولة كأس السوبر المصرى.

ويتربع المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الأهلي الحالي والزمالك السابق، على قمة ترتيب هدافي مواجهات الأبيض أمام بيراميدز.

ونجح أشرف بن شرقي في تسجيل 4 أهداف عندما كان لاعبًا للزمالك، ويأتي مصطفى محمد مهاجم الأبيض السابق في الوصافة برصيد 3 أهداف، بالتساوي مع زميله محمود علاء، وإبراهيم عادل جناح بيراميدز السابق والجزيرة الإماراتي الحالي.

 

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

وتقام مباراة الزمالك مع فريق بيراميدز في السابعة والنصف مساء اليوم الخميس.

 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز


ومن المقرر أن يتم  نقل اللقاء عبر القنوات التالية:

ON Time Sports 1

AD Sports HD 1

قناة دبي الرياضية.

 

التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام الزمالك


حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي – أحمد سامي – محمود مرعي – محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه – وليد الكرتي – مهند لاشين – أحمد عاطف قطة

خط الهجوم: إيفرتون دا سيلفا – فيستون ماييلي.

 

محمد معروف حكما للمباراة 


ويدير المباراة تحكيميا محمد معروف، ومعه سامى هلهل مساعدا أول وطارق مصطفى مساعدا ثانيا، بينما سيكون زايد النعيمي حكما رابعا.

وفي حال انتهاء المباراة بالتعادل في وقتها الأصلي، سيلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح مباشرة دون لعب وقت إضافي.


ويظل التاريخ شاهدا على 23 مواجهة بين الفريقين منها أربع مباريات حين كان بيراميدز يسمى الأسيوطى، وخاض الفريقان 18 مباراة فى الدورى، وأربع مباريات فى كأس مصر، ومباراة واحدة فى السوبر المصري.

وتغلب الزمالك عشر مرات، بينما تفوق بيراميدز فى ثلاث فقط وتعادل الفريقان عشر مرات، والمرة الوحيدة التى تواجها فيها بنصف نهائي كأس السوبر الموسم الماضي وفاز الزمالك بركلات الترجيح.


ويطمح فريق بيراميدز بقيادة مديره الفني المخضرم الكرواتي يورتشيتش، الذي نجح وحده في قيادة الفريق لاعتلاء منصات التتويج، لاستغلال حالة التراجع الفني التي يمر بها القطبين الأهلي والزمالك من أجل اقتناص لقب جديد، يضيفه إلى دولاب بطولاته الذي فتح أبوابه مؤخرا، لاسيما أن الفريق السماوي يتطلع لزيادة رصيده من الألقاب المحلية، التي تقف عند لقب وحيد لمسابقة كأس مصر للموسم الماضي 2024 على حساب زد.

