رياضة

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز بكأس السوبر المصري والقنوات الناقلة

الزمالك وبيراميدز
الزمالك وبيراميدز
كأس السوبر المصري، يلتقي فريق نادي الزمالك، نظيره بيراميدز في مواجهة نارية اليوم الخميس، على ملعب ستاد آل نهيان فى العاصمة الإماراتية أبوظبى فى نصف نهائى بطولة كأس السوبر المصرى.

اللقاء يجمع الزمالك صاحب العراقة والتاريخ وبيراميدز البطل الجديد وسط عمالقة كرة القدم المصرية، لذلك فهى أكثر من مجرد مباراة بين بطل تاريخى لديه رصيد كبير من البطولات وجماهير بالملايين.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

وتقام مباراة الزمالك مع فريق بيراميدز في السابعة والنصف مساء اليوم الخميس.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز


ومن المقرر أن يتم  نقل اللقاء عبر القنوات التالية:

ON Time Sports 1

AD Sports HD 1

قناة دبي الرياضية

محمد معروف حكما للمباراة 


ويدير المباراة تحكيميا محمد معروف، ومعه سامى هلهل مساعدا أول وطارق مصطفى مساعدا ثانيا، بينما سيكون زايد النعيمى حكما رابعا.

وفي حال انتهاء المباراة بالتعادل في وقتها الأصلى، سيلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح مباشرة دون لعب وقت إضافى.


ويظل التاريخ شاهدا على 23 مواجهة بين الفريقين منها أربع مباريات حين كان بيراميدز يسمى الأسيوطى، وخاض الفريقان 18 مباراة فى الدورى، وأربع مباريات فى كأس مصر، ومباراة واحدة فى السوبر المصري.

وتغلب الزمالك عشر مرات، بينما تفوق بيراميدز فى ثلاث فقط وتعادل الفريقان عشر مرات، والمرة الوحيدة التى تواجها فيها بنصف نهائي كأس السوبر الموسم الماضي وفاز الزمالك بركلات الترجيح.


ويطمع فريق بيراميدز بقيادة مديره الفني المخضرم الكرواتي يورتشيتش، الذي نجح وحده في قيادة الفريق لاعتلاء منصات التتويج، لاستغلال حالة التراجع الفني التي يمر بها القطبين الأهلي والزمالك من أجل اقتناص لقب جديد، يضيفه إلى دولاب بطولاته الذي فتح أبوابه مؤخرا، لاسيما أن الفريق السماوي يتطلع لزيادة رصيده من الألقاب المحلية، التي تقف عند لقب وحيد لمسابقة كأس مصر للموسم الماضي 2024 على حساب زد.

