الخميس 06 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بالقوة الضاربة، تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الزمالك في السوبر المصري

بيراميدز،فيتو
بيراميدز،فيتو
18 حجم الخط

كأس السوبر المصري، يلتقي فريق نادي الزمالك، نظيره بيراميدز في مواجهة نارية اليوم الخميس، على ملعب ستاد آل نهيان فى العاصمة الإماراتية أبو ظبى فى نصف نهائى بطولة كأس السوبر المصرى.

اللقاء يجمع الزمالك صاحب العراقة والتاريخ وبيراميدز البطل الجديد وسط عمالقة كرة القدم المصرية، لذلك فهى أكثر من مجرد مباراة بين بطل تاريخى لديه رصيد كبير من البطولات وجماهير بالملايين.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

وتقام مباراة الزمالك مع فريق بيراميدز في السابعة والنصف مساء اليوم الخميس.

 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز


ومن المقرر أن يتم  نقل اللقاء عبر القنوات التالية:

ON Time Sports 1

AD Sports HD 1

قناة دبي الرياضية.

 

التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام الزمالك


حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي – أحمد سامي – محمود مرعي – محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه – وليد الكرتي – مهند لاشين – أحمد عاطف قطة

خط الهجوم: إيفرتون دا سيلفا – فيستون ماييلي.

 

محمد معروف حكما للمباراة 


ويدير المباراة تحكيميا محمد معروف، ومعه سامى هلهل مساعدا أول وطارق مصطفى مساعدا ثانيا، بينما سيكون زايد النعيمى حكما رابعا.

وفي حال انتهاء المباراة بالتعادل في وقتها الأصلي، سيلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح مباشرة دون لعب وقت إضافي.


ويظل التاريخ شاهدا على 23 مواجهة بين الفريقين منها أربع مباريات حين كان بيراميدز يسمى الأسيوطى، وخاض الفريقان 18 مباراة فى الدورى، وأربع مباريات فى كأس مصر، ومباراة واحدة فى السوبر المصري.

وتغلب الزمالك عشر مرات، بينما تفوق بيراميدز فى ثلاث فقط وتعادل الفريقان عشر مرات، والمرة الوحيدة التى تواجها فيها بنصف نهائي كأس السوبر الموسم الماضي وفاز الزمالك بركلات الترجيح.


ويطمح فريق بيراميدز بقيادة مديره الفني المخضرم الكرواتي يورتشيتش، الذي نجح وحده في قيادة الفريق لاعتلاء منصات التتويج، لاستغلال حالة التراجع الفني التي يمر بها القطبين الأهلي والزمالك من أجل اقتناص لقب جديد، يضيفه إلى دولاب بطولاته الذي فتح أبوابه مؤخرا، لاسيما أن الفريق السماوي يتطلع لزيادة رصيده من الألقاب المحلية، التي تقف عند لقب وحيد لمسابقة كأس مصر للموسم الماضي 2024 على حساب زد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كأس السوبر المصري كأس السوبر مباراة الزمالك وبيراميدز مباراة الزمالك محمد معروف موعد مباراة الزمالك وبيراميدز موعد مباراة الزمالك التشكيل المتوقع لبيراميدز امام الزمالك التشكيل المتوقع لبيراميدز

مواد متعلقة

التشكيل المتوقع للزمالك أمام بيراميدز في السوبر المصري

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز بكأس السوبر المصري والقنوات الناقلة

الزمالك في مواجهة نارية أمام بيراميدز بالسوبر المصري

محمد بسام: جئنا لبطولة السوبر المصري ونحن نتصدر الدوري (فيديو)

مصطفى شوبير يتحدث عن مواجهة سيراميكا وطموحه مع الأهلي بالسوبر المصري (فيديو)

علي ماهر يتحدى الأهلي: لدينا نفس الطموح وندخل البطولة بعد سلسلة نجاحات (فيديو)

ماذا قال قائد الأهلي عن فريق سيراميكا كليوباترا قبل مواجهة السوبر المصري؟

توروب يكشف أزمة الأهلي قبل مباراة سيراميكا بالسوبر المصري (فيديو)

الأكثر قراءة

هشم رأسه أمام المارة، تفاصيل مقتل صاحب محل كشري على يد مسجل خطر في حلوان

بالتزامن مع انقلاب درجات الحرارة، تحذير من هذه الظاهرة الجوية اليوم الخميس

ارتفاع الجودا والرومي والشيدر، أسعار الجبن اليوم في الأسواق

سعر السمك اليوم، ارتفاع جديد يضرب البلطي وقفزة بالبوري وانخفاض 50 جنيها في الجمبري

ارتفاع الذرة الصفراء والبيضاء، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم بالأسواق

بنك الاستثمار القومي يحصل على شهادة «الأيزو» في جودة الخدمات المالية

أخبار مصر: بدء الصمت الانتخابي، هل تفشت الحمى القلاعية في مصر، تفاصيل قد تقلب موازين واقعة "تاخد كام وتسيب القمر اللي جنبك؟"

قفزة في البلدي وانخفاض البيضاء، سعر الفراخ اليوم الخميس 6 نوفمبر 2025

خدمات

المزيد

استقرار سعر الدينار البحريني في البنوك المصرية صباح اليوم الخميس 6-11-2025

بعد الارتفاع الأخير، سعر صرف الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم

شروط استخراج القيد العائلي وخطوات الحصول عليه أون لاين

تغير جذري والبداية من القاهرة، الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة اليوم

المزيد

انفوجراف

مجموعات كأس الكونفدرالية 2025 -2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ابدأ يومك به، دعاء الصباح للزوج والحبيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 6 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 6 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية