التشكيل المتوقع للزمالك أمام بيراميدز في السوبر المصري

كأس السوبر المصري، يلتقي فريق الزمالك، نظيره بيراميدز في مواجهة نارية اليوم الخميس، على ملعب ستاد آل نهيان في العاصمة الإماراتية أبوظبي في لقاء كلاسيكي في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

يجمع اللقاء الزمالك صاحب العراقة والتاريخ وبيراميدز البطل الجديد وسط عمالقة كرة القدم المصرية، لذلك فهى أكثر من مجرد مباراة بين بطل تاريخى لديه رصيد كبير من البطولات وجماهير بالملايين.

 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

تنطلق صافرة البداية في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وسيتم نقل اللقاء عبر القنوات التالية:

ON Time Sports 1

AD Sports HD 1

قناة دبي الرياضية

الحساب الرسمي لقناة أبو ظبي الرياضية على يوتيوب

التشكيل المتوقع للزمالك أمام بيراميدز


حارس المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: محمود بنتايج، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد، عمر جابر

خط الوسط: عبد الله السعيد، ناصر ماهر، محمد شحاتة

خط الهجوم: عبد الحميد معالي (أحمد شريف)، شيكو بانزا، عدي الدباغ.

 

 

محمد معروف حكما للمباراة 


ويدير المباراة تحكيميا محمد معروف، ومعه سامى هلهل مساعدا أول وطارق مصطفى مساعدا ثانيا، بينما سيكون زايد النعيمي حكما رابعا.

 

وحال انتهاء المباراة بالتعادل في وقتها الأصلي، سيلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح مباشرة دون لعب وقت إضافي.

ويظل التاريخ شاهدا على 23 مواجهة بين الفريقين منها أربع مباريات حين كان بيراميدز يسمى الأسيوطى، وخاض الفريقان 18 مباراة في الدوري، وأربع مباريات في كأس مصر، ومباراة واحدة فى السوبر المصري.

وتغلب الزمالك عشر مرات، بينما تفوق بيراميدز فى ثلاث فقط وتعادل الفريقان عشر مرات، والمرة الوحيدة التى تواجها فيها بنصف نهائي كأس السوبر الموسم الماضي وفاز الزمالك بركلات الترجيح.

ويطمع فريق بيراميدز بقيادة مديره الفني المخضرم الكرواتي يورتشيتش، الذي نجح وحده في قيادة الفريق لاعتلاء منصات التتويج، في استغلال حالة التراجع الفني التي يمر بها القطبين الأهلي والزمالك من أجل اقتناص لقب جديد، يضيفه إلى دولاب بطولاته الذي فتح أبوابه مؤخرا، لاسيما أن الفريق السماوي يتطلع لزيادة رصيده من الألقاب المحلية، التي تقف عند لقب وحيد لمسابقة كأس مصر للموسم الماضي 2024 على حساب زد.

