خريطة انتشار وحدات المرور المتنقلة لإنهاء إجراءات تراخيص المركبات.. تعرف على الخدمات المقدمة.. وهذه خطوات الحجز والأوراق المطلوبة

تسعى وزارة الداخلية لتسهيل خدمات المرور على المواطنين من خلال وحدات المرور الإلكترونية والمتحركة، لتقديم جميع الخدمات المتعلقة برخص القيادة ورخص تسيير السيارات والفحص الفني ومستندات الترخيص، بأسلوب سريع وميسر يضمن توفير الوقت والجهد على المواطنين.

وجاءت هذه المبادرة ضمن خطة شاملة لتحويل الخدمات المرورية إلى منظومة رقمية متطورة توفر حلولًا عملية وسريعة لجميع فئات السائقين.

خدمات وحدات المرور الإلكترونية

وجاءت أبرز الخدمات وزارة الداخلية، عبر إتاحة وحدات المرور الإلكترونية تجديد رخصة تسيير مركبة، وبدل التالف أو الفاقد لرخصة تسيير أو قيادة، بالإضافة إلى إصدار الملصق الإلكتروني وبدل التالف أو الفاقد له، إلى جانب خدمة الفحص الفني للمركبات، مما يجعل من العملية أكثر سهولة ويسر دون الحاجة للانتقال إلى الإدارات المركزية.

أماكن وحدات المرور الإلكترونية في المحافظات

وتم توزيع الوحدات الإلكترونية في جميع المحافظات لتكون قريبة من المواطنين، بحيث تشمل القاهرة: مول سيتى ستارز - الطابق السابع، ميفيدا - القاهرة الجديدة، ووحدات متنقلة في مسجد عمر مكرم وأرض المعارض - مدينة نصر، والجيزة: داندى مول، الحصرى - موقف الحافلات، ووحدات متنقلة في ميدان درة - الشيخ زايد وميدان الثورة - الدقى. وتشمل المحافظات الأخرى مطروح، الغربية، البحر الأحمر، أسوان، الإسكندرية، وبورسعيد، حيث تتواجد الوحدات في أماكن رئيسية ومحددة لضمان وصول الخدمة إلى أكبر عدد من المواطنين.

الخدمات المتنقلة للمرور

وتقدم السيارات المتنقلة للمرور خدمات جماهيرية متعددة من خلال مراكز تكنولوجية متنقلة مجهزة كوحدات تراخيص، تشمل استخراج رخص التسيير ورخص القيادة، إصدار الملصق الإلكتروني، الفحص الفني الآلي، وتوفير المستلزمات المرورية للسيارات الملاكي والنقل الخفيف حتى 1.5 طن.

وتساهم هذه الوحدات في نقل الخدمات إلى المواطنين مباشرة في المنازل والمنشآت التعليمية والصناعية، ضمن بروتوكول تعاون بين وزارة الداخلية ووزارة التخطيط.

طرق طلب الخدمة والرسوم وحدات المرور المتنقلة

ويمكن طلب الخدمة عبر الخط الساخن 15558 أو من خلال التطبيق الإلكتروني على الهواتف المحمولة، لتصل الوحدة إلى موقعك دون الحاجة للانتقال إلى وحدات المرور.

وتختلف رسوم الخدمة عند طلب وحدة أسفل المنزل عن التوجه للوحدات المتنقلة في مواقعها الرسمية بالقاهرة والجيزة. هذه الطريقة تسمح بإتمام الخدمات للسيارات حتى 2000 سى سى، بينما السيارات الأكبر من ذلك يتم إنهاء خدمات الترخيص والرخصة الأولى في وحدات المرور التابعة لمحل الإقامة، بعد اجتياز اختبار القيادة.

خطوات الحجز والأوراق المطلوبة

لحجز الخدمة، يدخل المواطن عبر بوابة مرور مصر، يختار الخدمات الإلكترونية، يحجز الوحدة المتنقلة، يوافق على الشروط، يختار الوحدة والتاريخ والموعد.

أما الأوراق المطلوبة تشمل شهادة المخالفات من مكاتب البريد، الرخصة الخاصة بالسيارة، البطاقة الشخصية (الرقم القومي)، والدفع عن طريق بطاقة «فيزا»، لضمان إتمام جميع الإجراءات إلكترونيًا وبسهولة.

مستلزمات ترخيص السيارات والأسعار

حول مستلزمات ترخيص السيارات وأسعارها؛ تشمل المستلزمات الإجبارية طفاية الحريق صالحة للاستعمال وموضوعة في متناول السائق، لمدة صلاحية تصل إلى 5 سنوات، مع غرامة 300 جنيه عند عدم التوافر أو انتهاء الصلاحية.

أما المثلث العاكس مطابق للمواصفات الرسمية، يوضع خلف السيارة على بعد 300 متر عند التوقف الطارئ، وبطارياته يجب أن تكون صالحة والإضاءة واضحة.

وقيبة الإسعافات الأولية مطابقة لمعايير وزارة الصحة وتحتوي على أدوات أساسية للتعامل مع الإصابات الطارئة، وقد تنقذ حياة الركاب والسائق قبل وصول فرق الإنقاذ.

تشمل: صديري عاكس بسعر، قمع مرن فسفوري، 2 عاكس خلفي، بون تركيب اللوحات المعدنية، حافظ وملف 50 جنيهًا، بون تصوير مستندات 10 جنيهات، وكارت ونش إنقاذ 137 جنيهًا، ما يوفر أمانًا إضافيًا للسيارة والسائق.

