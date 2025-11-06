حالة المرور اليوم في القاهرة الكبرى، زحام في وصلة المريوطية وشوارع وسط البلد

18 حجم الخط

شهدت شوارع القاهرة الكبرى، اليوم الخميس، حركة مرورية متوسطة مع كثافات متفاوتة على المحاور والميادين الرئيسية.

وسجلت وصلة المريوطية زحاما شديدا، كما شهدت مناطق المعادي، أكتوبر، ومدينة نصر بطء الحركة في بعض الشوارع.

في وسط البلد، لوحظ تكدس السيارات خاصة في شوارع كورنيش النيل، طلعت حرب، ورمسيس، فيما استمر انتظام الحركة في شوارع محمد محمود وقصر النيل.

في الجيزة، سجل كوبري 6 أكتوبر، كوبري فيصل، محور الفريق محمود شعراوي، وطريق الوراق والواحات كثافات مرورية متوسطة، مع انتظام حركة السيارات على طريق النصر والطريق الدائري حول الجيزة.

أما في القليوبية، فتم رصد كثافات خفيفة إلى متوسطة على الطريق الزراعي وطريق كفر شكر وميت غمر، مع تواجد الدوريات المرورية لتسهيل حركة السيارات.

الميادين والمحاور الرئيسية

القاهرة: كثافات متحركة بميدان التحرير، ميدان رمسيس، ميدان سعد زغلول، وصلة المريوطية، كورنيش النيل، محور المشير طنطاوي، صلاح سالم.

الجيزة: كثافات متوسطة بميدان النهضة، كوبري 6 أكتوبر، كوبري فيصل، محور الوراق، طريق الواحات.

إجراءات المرور لضبط الحركة

وتعمل الإدارة العامة للمرور علي نشر سيارات المرور والدوريات على جميع المحاور والميادين وتفعيل نظم الإشارات الذكية لتقليل التكدسات وتوجيه السائقين بالابتعاد عن المناطق المزدحمة واستخدام الطرق البديلة.

