الداخلية تكشف ملابسات واقعة بتر يد سائق بالدقهلية بسبب معاكسة شقيقته (فيديو)

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله أحد الأشخاص حال تعديه على آخر بسلاح أبيض محدثًا إصابته بكسور وجروح قطعية بيده بالدقهلية.

فيديو مشاجرة الدقهلية

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 5 نوفمبر الجاري تلقى مركز شرطة ميت غمر بلاغا من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة المركز) بتضرره من قيام ( عامل "الظاهر بمقطع الفيديو" – مقيم بدائرة المركز – له معلومات جنائية) بالتعدي على نجل شقيقته (سائق – مقيم بدائرة المركز) بالضرب بسلاح أبيض، مما أدى إلى إصابته بكسور وجروح قطعية بيده، وذلك إثر حدوث مشاجرة بينهما بسبب معاكسته لشقيقة المصاب.



وتمكن رجال المباحث من ضبط مرتكب الواقعة فى حينه، وبحوزته السلاح المستخدم في التعدي، وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.وتولت النيابة العامة التحقيق.

