هشم رأسه أمام المارة، تفاصيل مقتل صاحب محل كشري على يد مسجل خطر في حلوان

سادت حالة من الحزن في مدينة حلوان بعد وفاة صاحب محل كشري الشهير "أبو رجيلة"، الذي انتهت حياته بطريقة مأساوية على يد مسجل خطر يُدعى "حلمي"، إثر خلافات قديمة بينهما تعود لعام 2009.

بداية التهديد

قبلها، ظهر المتهم "حلمي" في بث مباشر على موقع فيسبوك، مهددًا الضحية بالقتل، وهو ما أثار قلق المقربين من “أبو رجيلة” وأهالي المنطقة. إلا أن التحذيرات لم تلقَ آذانًا صاغية، وظل المتهم يخطط لتنفيذ تهديده.

تنفيذ الجريمة

في الساعات التالية، تجمهر المارة في شارع حلوان بعد وقوع الواقعة المأساوية، حيث هشم المتهم رأس الضحية وسط الشارع، ما أسفر عن إصابته إصابات بالغة أدت إلى وفاته بعد نقله للمستشفى.

وقال شهود العيان: إن صرخات المواطنين كانت شاهدة على المشهد المرعب، بينما حاول البعض التدخل لإنقاذه، دون جدوى.

تحرك الأجهزة الأمنية

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا بالحادث، وانتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، حيث تبين من خلال الفحص والتحريات الأولية أن المتهم ارتكب الجريمة بسبب خلافات قديمة.

وتمكن رجال الشرطة من ضبط المتهم وتحرير المحضر اللازم، وباشرت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة، وجمعت أقوال الشهود وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وظروفها.

