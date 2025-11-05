الأربعاء 05 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

القبض على عامل بتهمة سرقة محتويات محل تجاري بكفر الشيخ (فيديو)

ضبط المتهم، فيتو
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على عامل لاتهامه بسرقة محتويات محل تجاري بأسلوب كسر الباب في محافظة كفر الشيخ.

 

فيديو سرقة محتويات محل تجاري بكفر الشيخ

رصدت وزارة الداخلية مقطع فيديو تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة محتويات محل تجاري بكفر الشيخ.

وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وتم تحديد ناشرة المقطع (مالكة المحل – مقيمة بدائرة قسم شرطة أول كفر الشيخ ) وبسؤالها قررت أنه بتاريخ 29/10/2025 قام أحد الأشخاص "الظاهر بمقطع الفيديو" بكسر باب المحل وسرقة بعض محتوياته.
 

وتمكن رجال الأمن من تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عامل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ) وبحوزته (كافة المسروقات –  فرد خرطوش – كمية لمخدر الشابو ).

 

وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وحيازته للسلاح الناري والمواد المخدرة بقصد الاتجار بها.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

