الأربعاء 05 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة سيراميكا في السوبر المصري (صور)

الأهلي
الأهلي
18 حجم الخط

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الختامي على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين، استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري، والمقرر إقامتها مساء غدٍ الخميس. 

تفاصيل مران الأهلي

وحضر المران وسائل الإعلام في ربع الساعة الأولى وفق اللوائح المنظمة للبطولة.

وحرص الجهاز الفني بقيادة ييس توروب على تنفيذ الجوانب الخططية والتكتيكية الخاصة بالمباراة، وسط حالة من التركيز والحماس بين اللاعبين، ورغبة قوية في الظهور بأفضل صورة قبل مواجهة الغد. 

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا والقنوات الناقلة 

ويستعد الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا، غدا الخميس في الدور نصف النهائي من  بطولة السوبر المصري، وسط حالة من التركيز الشديد ورغبة قوية في المنافسة على اللقب وتعزيز رصيد الفريق في الفوز بالبطولة.

وتنطلق مباراة الأهلي وسيراميكا في الخامسة مساء غد وتنقل عبر قنوات أون سبورت وأبو ظبي الرياضية.

فيما استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة ييس توروب، على استمرار محمد الشناوي أساسيا في حراسة مرمى الفريق في بطولة السوبر المصري التي تنطلق غدا الخميس في الإمارات. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي النادي الأهلي سيراميكا كليوباترا كأس السوبر المصري

مواد متعلقة

منتخب فرنسا تحت 17 عاما يفوز على تشيلي في كأس العالم للناشئين

الأهلي يقترب من ضم موهبة منتخب المغرب للشباب

أشرف داري يعلن اقتراب عودته ويؤكد: نستهدف حصد السوبر لإسعاد الجماهير

ثنائي الأهلي يواصل التأهيل خلال مران الفريق بالإمارات

بعثة الأهلي تتحرك لخوض المران الرئيسي استعدادا لمواجهة سيراميكا في السوبر (فيديو وصور)

يوفنتوس يتعثر أمام سبورتينج لشبونة في دوري أبطال أوروبا

ليفربول يقتنص فوزا غاليا أمام ريال مدريد ويلحق به أول هزيمة في دوري الأبطال (صور)

نتيجة مباراة ليفربول وريال مدريد بعد مرور 75 دقيقة

الأكثر قراءة

سعر جرام الذهب مساء اليوم الأربعاء، عيار 21 وصل لهذا المستوى

تجديد حبس صاحب محل هواتف 15 يوما على ذمة التحقيقات في واقعة مقتل صغير الإسماعيلية

باريس سان جيرمان يكشف طبيعة إصابة أشرف حكيمي ومدة غيابه

مرموش بديلا، جوارديولا يعلن تشكيل مانشستر سيتي أمام بوروسيا دورتموند بدوري أبطال أوروبا

حفيد مرقص باشا: جدي منع كارتر من سرقة آثار توت عنخ آمون (فيديو)

نقابة المهن الرياضية تنظم مؤتمر الاتحاد العالمي للتربية البدنية

مصرع طالب تحت عجلات أتوبيس مدارس في المجمع التعليمي بالإسماعيلية

تعديل تعريفة خطوط النقل العام والأجرة، الجريدة الرسمية تنشر 4 قرارات مهمة للقاهرة

خدمات

المزيد

سعر جرام الذهب مساء اليوم الأربعاء، عيار 21 وصل لهذا المستوى

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك المصرية مساء اليوم الأربعاء

استقرار سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الأربعاء

سعر الدولار مقابل الليرة السورية في مصرف سوريا المركزي اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مجموعات كأس الكونفدرالية 2025 -2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح مدى التحذير من التعرُّض لجسد الإنسان وأعضائه بالبيع والشراء

هل تُقبل صلاة من يقطع رحمه؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل يجوز الكلام أثناء الوضوء؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية