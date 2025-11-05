الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة سيراميكا في السوبر المصري (صور)

18 حجم الخط

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الختامي على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين، استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري، والمقرر إقامتها مساء غدٍ الخميس.

تفاصيل مران الأهلي

وحضر المران وسائل الإعلام في ربع الساعة الأولى وفق اللوائح المنظمة للبطولة.

وحرص الجهاز الفني بقيادة ييس توروب على تنفيذ الجوانب الخططية والتكتيكية الخاصة بالمباراة، وسط حالة من التركيز والحماس بين اللاعبين، ورغبة قوية في الظهور بأفضل صورة قبل مواجهة الغد.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا والقنوات الناقلة

ويستعد الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا، غدا الخميس في الدور نصف النهائي من بطولة السوبر المصري، وسط حالة من التركيز الشديد ورغبة قوية في المنافسة على اللقب وتعزيز رصيد الفريق في الفوز بالبطولة.

وتنطلق مباراة الأهلي وسيراميكا في الخامسة مساء غد وتنقل عبر قنوات أون سبورت وأبو ظبي الرياضية.

فيما استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة ييس توروب، على استمرار محمد الشناوي أساسيا في حراسة مرمى الفريق في بطولة السوبر المصري التي تنطلق غدا الخميس في الإمارات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.