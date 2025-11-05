الأربعاء 05 نوفمبر 2025
رياضة

الأهلي يقترب من ضم موهبة منتخب المغرب للشباب

فؤاد الزهواني
فؤاد الزهواني
يقترب النادي الأهلي من حسم صفقة جديدة لتدعيم صفوفه خلال الفترة المقبلة، حيث كشف مصدر داخل القلعة الحمراء عن وجود مفاوضات مع المغربي فؤاد الزهواني، لاعب اتحاد تواركة، لتدعيم مركز الظهير الأيسر.

وأكد المصدر أن اللاعب يحظى باهتمام كبير من الأهلي نظرا لإمكانياته الكبيرة خاصة بعد التألق مع المنتخب المغربي في كأس العالم تحت 20 عاما الذي حقق أسود الأطلسي.

وتواصل الأهلي مع الظهير الأيسر فؤاد الزهواني لضمه خلال الميركاتو الشتوي، في صفقة قد تكون مفاجأة كبيرة كون اللاعب مرشحا للانتقال لأحد الأندية الأوروبية نظير الأداء المميز الذي قدمه في كأس العالم للشباب.

ويضغط الأهلي المصري بقوة من أجل حسم الصفقة قبل حلول الميركاتو الشتوي، لاسيما وأن فريقه اتحاد تواركة يرغب في تسويق اللاعب إلى أحد الأندية الأوروبية رافضا انتقاله لأندية عربية، غير أن العرض المالي الكبير قد يدفع المفاوضات إلى الأمام ويساهم في إقناع الفريق الرباطي في التخلي عن خدمات الزهواني.

 

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا والقنوات الناقلة 

ويستعد الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا، غدا الخميس في الدور نصف النهائي من  بطولة السوبر المصري، وسط حالة من التركيز الشديد ورغبة قوية في المنافسة على اللقب وتعزيز رصيد الفريق في الفوز بالبطولة.

وتنطلق مباراة الأهلي وسيراميكا في الخامسة مساء غد وتنقل عبر قنوات أون سبورت وأبو ظبي الرياضية.

فيما استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة ييس توروب، على استمرار محمد الشناوي أساسيا في حراسة مرمى الفريق في بطولة السوبر المصري التي تنطلق غدا الخميس في الإمارات. 

الجريدة الرسمية