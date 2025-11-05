تحت أنظار مرموش، مانشستر سيتي يهزم دورتموند برباعية في دوري الأبطال

18 حجم الخط

دوري أبطال أوروبا، فاز مانشستر سيتي الإنجليزي على نظيره بوروسيا دورتموند الألماني، 4-1 في المباراة التي جمعتهماعلى ملعب الاتحاد، ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا في مباراة شهدت تواجد عمر مرموش علي دكة البدلاء حتي الدقيقة 87 من المباراة بديلا لهلاند.

افتتح مانشستر سيتي، أهداف المباراة بالدقيقة 22 عن طريق فيل فودين، وفي الدقيقة 29، سجل مانشستر سيتي الهدف الثاني عن طريق إرلينج هالاند.

وعزز فيل فودين تقدم المان سيتي بالهدف الثالث في الدقيقة 57 من عمر المباراة وقلص دورتموند الفارق بإحراز الهدف الأول عن طريق والديمار أنتون بالدقيقة 72 من عمر اللقاء.

واختتم ريان شرقي البديل أهداف مانشستر سيتي بالهدف الرابع بالدقيقة 90 +1.

وبهذه النتيجة رفع مانشستر سيتي رصيده إلي 10 نقاط بالمركز الرابع، فيما توقف رصيد بوروسيا دورتموند عند 7 نقاط بالمركز الثاني عشر.

وفضل بيب جوارديولا تواجد النجم المصري عمر مرموش على دكة البدلاء أمام بوروسيا دورتموند.

تشكيل مانشستر سيتي أمام بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

وجاء تشكيل نادي مانشستر سيتي أمام بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا كالتالي:

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: نونيز- جون ستونز- جفارديول- أوريلي.

خط الوسط: نيكو جونزاليس- ريندرز- سافينيو.

خط الهجوم: فيل فودين- دوكو- إيرلينج هالاند.

فيما جلس على دكة البدلاء: ترافورد، عمر مرموش، بيتينيلي، آكي، ريان شرقي، برناردو سيلفا، ريان آيت نوري، خوسانوف، أوسكار بوب، ريكو لويس.

وسبق وأن التقي مانشستر سيتي مع بوروسيا دورتموند، في دوري أبطال أوروبا، إذ حقق الأخير فوزًا واحدًا فقط في المباريات الست السابقة، وتعادل في مباراتين وخسر 3.

