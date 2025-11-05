دوري أبطال أوروبا، مانشستر سيتي يتقدم على دورتموند بثنائية في الشوط الأول

18 حجم الخط

دوري أبطال أوروبا، تقدم مانشستر سيتي الإنجليزي على نظيره بوروسيا دورتموند الألماني، بثنائية نظيفة، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما، على ملعب الاتحاد، ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

بدأت المباراة بسيطرة من مانشستر سيتي، الذي شن أكثر من هجمة خطيرة قبل أن ينجح في تسجيل الهدف الأول بالدقيقة 22 عن طريق فيل فودين، بعد هجمة من خلال بمجموعة من التمريرات المتتالية أنهاها فيل فودين بتسديدة أرضية متقنة من على حدود منطقة الجزاء سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وفي الدقيقة 28، أهدر مانشستر سيتي فرصة تسجيل الهدف الثاني بعد تسديدة عن طريق نيكو أوريلي المنفرد داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس جريجور كوبل ببراعة وأنقذ مرماه.

وفي الدقيقة 29، سجل مانشستر سيتي الهدف الثاني عن طريق إرلينج هالاند، بعد انطلاقة عن طريق جيريمي دوكو على الجبهة اليسرى أنهاها بعرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء حيث استقبلها إيرلينج هالاند بتسديدة مباشرة سكنت الشباك، لنيتهي الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي بثنائية نظيفة.

وفضل بيب جوارديولا تواجد النجم المصري عمر مرموش على دكة البدلاء أمام بوروسيا دورتموند.

تشكيل مانشستر سيتي أمام بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

وجاء تشكيل نادي مانشستر سيتي أمام بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا كالتالي:

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: نونيز- جون ستونز- جفارديول- أوريلي.

خط الوسط: نيكو جونزاليس- ريندرز- سافينيو.

خط الهجوم: فيل فودين- دوكو- إيرلينج هالاند.

فيما يجلس على دكة البدلاء: ترافورد، عمر مرموش، بيتينيلي، آكي، ريان شرقي، برناردو سيلفا، ريان آيت نوري، خوسانوف، أوسكار بوب، ريكو لويس.

ويدخل مانشستر سيتي هذه المباراة بمعنويات عالية، بعد الفوز ضد بورنموث بثلاث أهداف لهدف واحد، يوم الأحد الماضي في الدوري الانجليزي.

ويحتل مانشستر سيتي المركز العاشر برصيد 7 نقاط، ويحتل بوروسيا دورتموند المركز التاسع، نفس العدد من النقاط، في ترتيب مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

وتعد هذه هي المرة السابعة التي يواجه فيها مانشستر سيتي، بوروسيا دورتموند، في دوري أبطال أوروبا، إذ حقق الأخير فوزًا واحدًا فقط في المباريات الست السابقة، وتعادل في مباراتين وخسر 3.

