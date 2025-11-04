جوارديولا يتخذ قرارا غير مسبوق في تاريخه التدريبي مع لاعبي مانشستر سيتي

اتخذ الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي قرارًا غير معتاد مع لاعبي الفريق، لأول مرة في تاريخه التدريبي، قبل مواجهة بوروسيا دورتموند ببطولة دوري أبطال أوروبا.

موقف مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

ويسعى مانشستر سيتي لتحقيق فوزه الثالث ليرفع رصيده إلى 10 نقاط أمام فريق نيكو كوفاتش، ليقترب من الرقم الذي جمعه خلال 8 مباريات في النسخة الماضية من البطولة.

الفريق استعاد خلال الأسابيع الأخيرة عددًا من المصابين، حيث شارك ريان شرقي في أول مباراة له كأساسي في الدوري منذ أغسطس، بينما ظهر المصري عمر مرموش كبديل في مواجهتين متتاليتين.

قرار غير مسبوق في تاريخ جوارديولا التدريبي

قرر بيب جوارديولا منح لاعبي فريقه يوم راحة كاملا، رغم مواجهة بوروسيا دورتموند المرتقبة غدًا الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا.

لاعبو مانشستر سيتي حضروا إلى مقر التدريبات أمس الإثنين، لخوض جلسة استشفاء روتينية عقب الفوز على بورنموث بثلاثة أهداف مقابل هدف في الدوري الإنجليزي، قبل أن يفاجئهم جوارديولا ويبلغهم بحصولهم على إجازة إضافية اليوم الثلاثاء، قبل 24 ساعة فقط من المباراة الأوروبية على ملعب الاتحاد.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" أن هذا القرار يهدف إلى الحفاظ على جاهزية اللاعبين البدنية قبل خوض المباراة الرابعة للفريق في البطولة، خاصة وأن غوارديولا اشتكى مرارًا من ضغط المباريات المتواصل في المواسم الأخيرة.

ورغم خبرته الطويلة في البطولات الأوروبية، فإن المدرب الإسباني لم يسبق أن ألغى حصة تدريبية عشية مباراة قارية.

ومن المتوقع أن يكتفي جوارديولا بإجراء حصة خفيفة صباح الأربعاء تركز على الجوانب التكتيكية الخاصة بالمواجهة.

وسبق لجوارديولا أن اتبع النهج ذاته قبل عامين، عندما أجرى مرانًا خفيفًا في يوم المباراة ضد أستون فيلا انتهى بفوز سيتي 4-1، وهي المباراة التي مهدت طريق الفريق نحو لقبه الرابع على التوالي في الدوري الإنجليزي.

