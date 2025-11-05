تعادل تشيلسي وكاراباج أجدام 2/2 في دوري أبطال أوروبا

18 حجم الخط

دوري أبطال أوروبا، انتهت مباراة كاراباج أجدام الأذربيجاني، وتشيلسي الإنجليزي، بالتعادل بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما على ملعب توفيك باخراموف ستاديوم، ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

ورغم تقدم تشيلسي بهدف مبكر عن طريق إستيفاو ويليان، في الدقيقة 16، إلا أن فريق كاراباج أجدام استغل عاملي الأرض والجمهور ونجح في إدراك التعادل بالدقيقة 29 عن طريق لياندرو أندرادي، قبل أن يحتسب الحكم ركلة جزاء لأصحاب الأرض تصدى لها ماركو يانكوفيتش في الدقيقة 39 وسددها بنجاح، لينتهي الشوط الأول بتقدم كاراباج أجدام على تشيلسي 2 / 1.

وفي الشوط الثاني، نجح تشيلسي في إدراك التعادل عن طريق أليخاندرو جارناتشو بالدقيقة 53، ليتبادل الفريقان بعدها إهدار الفرص لينتهي اللقاء بالتعادل 2/2.

ترتيب تشيلسي وكاراباج أجدام في دوري أبطال أوروبا

بتلك النتيجة يرفع تشيلسي رصيده إلى 7 نقاط المركز العاشر في جدول ترتيب مرحلة الدوري، بينما يقع كاراباج في المركز الثاني عشر برصيد 7 نقاط.

تشكيل تشيلسي أمام كاراباج أجدام في دوري أبطال أوروبا

وجاء تشكيل تشيلسي أمام كاراباج أجدام في دوري أبطال أوروبا كالتالي:

حراسة المرمى: روبرت سانشيز.

خط الدفاع: رييس جيمس، توسين أدارابيويو، جاريل هاتو، مارك كوكوريلا.

خط الوسط: أندري سانتوس، روميو لافياثلاثي ما قبل المهاجم: إستيفاو ويليان، تيريك جورج، جايمي جيتينز.

خط الهجوم: جواو بيدرو.

ويجلس على مقاعد البدلاء: يورجنسن، ميريك، أتشيمبونج، تشالوباه، جوستو، فوفانا، كايسيدو، بونانوتي، إنزو فيرنانديز، جارناتشو، ديلاب، جويو.

بايرن ميونخ يحسم موقعة باريس سان جيرمان بثنائية ويتصدر دوري أبطال أوروبا

فيما فاز فريق بايرن ميونخ الألماني، على نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، بثنائية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب حديقة الأمراء، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

جاء هدفي بايرن ميونخ عن طريق لويس دياز في الدقيقتين 4 و32 في شوط أول شهد تفوقًا للفريق البافاري.

جاء الهدف الأول بعد انفراد تام من مايكل أوليسي الذي سدد كرة من داخل منطقة الجزاء تصدى لها حارس المرمى لترتد إلى لويس دياز الذي سدد كرة سكنت الشباك.

فيما كان الهدف الثاني بعد انفراد تام من لويس دياز ليسدد كرة رائعة من داخل منطقة الجزاء سكنت شباك حارس مرمى باريس سان جيرمان.

ومع نهاية الشوط الأول، تلقى لويس دياز بطاقة حمراء بعد تدخل على أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان، ليكمل بايرن ميونخ شوطا كاملا بعشرة لاعبين.

وفي الشوط الثاني، تحسن أداء أصحاب الأرض فريق باريس سان جيرمان بفضل التفوق العددي، ونجحوا في إحراز هدف عن طريق جواو نيفيس في الدقيقة 74، إلا أن الدقائق المتبقية لم تسعف الفريق الباريسي لإدراك التعادل لينتهي اللقاء بفوز بايرن ميونخ 2 / 1.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.