رياضة

بمشاركة مرموش، مان سيتي يفوز على بورنموث 1/3 ويرتقي لوصافة الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي
انتهت مباراة مانشستر سيتي ضد بورنموث بنتيجة 3-1 للسيتي، في المباراة التي جرت مساء اليوم الأحد، في ملعب الاتحاد، ضمن لقاءات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل أهداف مانشستر سيتي، إيرلينج هالاند هدفين ونيكو أورايلي، بينما أحرز هدف بورنموث اللاعب تايلر آدمز.

وشارك عمر مرموش في الشوط الثاني من مباراة مانشستر سيتي ضد بورنموث، بعدما بدأ اللقاء بديلا.

تشكيل مانشستر سيتي ضد بورنموث

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: ماثيوس نونيز، روبن دياز، يوشكو جفارديول، نيكو أوريلي.

خط الوسط: نيكو جونزاليس، برناردو سيلفا، فيل فودين.

خط الهجوم: ريان شرقي، جيريمي دوكو، إيرلينج هالاند.

وجلس على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي ضد بورنموث: جيمس ترافورد، ناثان آكي، جون ستونز، ريكو لويس، ريان آيت نوري، رودري، تيجاني رايندرز، سافينيو، عمر مرموش.

ترتيب مانشستر سيتي وبورنموث

وبهذه النتيجة يملك نادي مانشستر سيتي حاليًا 19 نقطة حيث يحتل بهم المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، خلف آرسنال المتصدر برصيد 25 نقطة، في حين أن بورنموث لديه 18 نقطة حيث يحتل المركز الرابع.

مانشستر سيتي ضد بورنموث مانشستر سيتي بورنموث الدوري الإنجليزي الممتاز الدوري الانجليزي

الجريدة الرسمية